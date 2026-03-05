Tasteit

Συνταγή για λευκή σάλτσα με τόνο και αρακά

Το φοιτητικό σνακ
Τόνος σε λευκή σάλτσα
Τόνος σε λευκή σάλτσα
Ηλιάνα Σκιαδά

Tuna Wiggle? αυτή η ερώτηση ακούγεται τις νύχτες στις φοιτητικές εστίες στις ΗΠΑ, αφού πρόκειται για ένα κλασικό και αγαπημένο μεταμεσονύχτιο σνακ.

Οι φοιτητές το έφτιαχναν μέσα στα υπνοδωμάτιά τους, ανακατεύοντας τον τόνο από την κονσέρβα, με κρεμώδη σούπα, επίσης από σε κονσέρβα.

Ο σωστός τρόπος για να το φας, ήταν και είναι, πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί.

Η εκδοχή που σας παρουσιάζω είναι λίγο πιο εκλεπτυσμένη, αφού ανακατεύουμε τον τόνο και τα μπιζέλια σε μια πλούσια, κρεμώδη λευκή σάλτσα.

Θα προσέξουμε τη ρύθμιση αλατιού και το ανακάτεμα, ώστε να διατηρήσουμε κομμάτια του τόνου χωρίς να λιώσουν

Τόνος σε λευκή σάλτσα με αρακά

Υλικά:

  • 60 γρ. βούτυρο
  • 30 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 1 1/2 κ.γ. αλάτι
  • φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
  • 720 γρ. γάλα full λιπαρά
  • 1/2 φλιτζάνι κατεψυγμένος αρακάς
  • 2 κονσέρβες τόνο σε νερό στραγγισμένος
  • 1 1/2 κ.γ. φρέσκος άνηθοςψιλοκομμένος
  • φρυγανισμένο ψωμί σε φέτες

Εκτέλεση:

Λιώνουμε το βούτυρο σε μέτρια κατσαρόλα πάνω σε μέτρια φωτιά.

Προσθέτουμε το αλεύρι, το αλάτι και το πιπέρι και ανακατεύουμε συνεχώς με σύρμα για περίπου 2 λεπτά.

Σταδιακά ρίχνουμε το γάλα, αναδεύοντας διαρκώς με το σύρμα, μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως.

Μειώνουμε τη φωτιά σε μέτρια-χαμηλή και μαγειρεύουμε, ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι η σάλτσα να πήξει ελαφρά και να καλύπτει την πίσω πλευρά ενός κουταλιού.

Προσθέτουμε τον αρακά και ανακατεύουμε για 1 λεπτό.

Ανακατεύουμε στη σάλτσα τον στραγγισμένο τόνο και τον ψιλοκομμένο άνηθο για περίπου 2 λεπτά.

Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε το αλάτι και το πιπέρι.

Σερβίρουμε αμέσως πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί και γαρνίρουμε με επιπλέον άνηθο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι αν θέλουμε.

