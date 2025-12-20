Συνταγή για λευκή Xριστουγεννιάτικη Μαργαρίτα

Δεν ξέρω αν θα δούμε λευκά Χριστούγεννα φέτος, αλλά μπορούμε να ετοιμάσουμε κάτι ασυνήθιστα λευκό για το καλωσόρισμα στο ρεβεγιόν.

Μία λευκή Χριστουγεννιάτικη Μαργαρίτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γλυκιά κρέμα καρύδας, φρέσκος χυμός λάιμ και τεκίλα συνδυάζονται για ένα ποτό που είναι τόσο νόστιμο όσο και διασκεδαστικό!

Βάλτε στο shaker όλα τα υλικά ανακινήστε και θα δημιουργήσετε νέα παράδοση στα χριστουγεννιάτικα πάρτι σας.

Ή εναλλακτικά, απολαύστε αυτήν την εποχιακή μαργαρίτα με την αγαπημένη σας χριστουγεννιάτικη ταινία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λευκή Χριστουγεννιάτικη «Μαργαρίτα»

Υλικά:

14 γρ. σιρόπι αγαύης, συν επιπλέον για το χείλος του ποτηριού

καρύδα σε νιφάδες

55 γρ. τεκίλα

28 γρ. φρέσκος χυμός λάιμ

28 γρ. άγλυκη κρέμα καρύδας

Εκτέλεση:

Βάζουμε λίγο από το σιρόπι αγαύης σε ένα μικρό πιάτο, για να διακοσμήσουμε το ποτήρι.

Τοποθετούμε την καρύδα σε ένα δεύτερο μικρό πιάτο.

Βουτάμε την άκρη ενός ποτηριού για κοκτέιλ στο σιρόπι και στη συνέχεια στην καρύδα.

Συνδυάζουμε την μετρημένη αγαύη, την τεκίλα, τον χυμό λάιμ, την κρέμα καρύδας και πάγο σε ένα shaker για κοκτέιλ.

Κουνάμε μέχρι να γίνει πολύ κρύο, περίπου 1 λεπτό.

Ρίχνουμε στο προετοιμασμένο ποτήρι.

Σερβίρουμε αμέσως.