Συνταγή για μακαρονάδα αλά πουτανέσκα με ό,τι έχει το ντουλάπι

Η φάση είναι: μόλις έχεις γυρίσει από διακοπές. Το ψυγείο δεν έχει τίποτα φρέσκο, αλλά κάτι πρέπει να φας και το αγαπημένο σουβλατζίδικο είναι ακόμη σε διακοπές, όπως και η μαμά σου.

Η τροφοθήκη ωστόσο, λόγω κατοχικού ή συνδρόμου προνοητικής νοικοκυράς που εκμεταλλεύεται τις προσφορές, δεν αδειάζει τόσο εύκολα.

Σίγουρα θα βρεις εκεί, ένα πακέτο σπαγγέτι ή άλλα ζυμαρικά, αντζούγιες, ελιές, κάπαρη, σκόρδο αποξηραμένο, καυτερό μπούκοβο και βέβαια ντομάτα κονκασέ.

Η ιταλική ονομασία του πιάτου μεταφράζεται όπως φαντάζεστε, άλλωστε η λέξη είναι δάνειο στην Νεοελληνική.

Ωστόσο ας δώσουμε μια πιο χίπικη χροιά στη συνταγή βαφτίζοντάς την μακαρονάδα του τεμπέλη που αξιοποιεί ό,τι έχει το ντουλάπι του.

Σπαγγέτι αλά πουτανέσκα

Υλικά:

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

8 φιλέτα αντζούγιας(γαύρου σε κονσέρβα)

2 σκελίδες σκόρδο (τριμμένες)

1/2 κ.γ. καυτερό μπούκοβο

500 γραμμάρια σπαγγέτι

1 (400 γρ.) κονσέρβα ντομάτες κονκασέ

140 γραμμάρια (στραγγισμένο βάρος) μαύρες ελιές χωρίς κουκούτσι (ψιλοκομμένες)

2 κουταλιές της σούπας κάπαρη ψιλή (πλυμένη και στραγγισμένη)

3 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο ​​μαϊντανό (για το σερβίρισμα – προαιρετικά)

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Βάζουμε το νερό για τα ζυμαρικά να βράσει.

Ζεσταίνουμε, σε χαμηλή φωτιά, το λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι (γουόκ) που, μπορεί να χωρέσει όλα τα υλικά αργότερα.

Προσθέτουμε τις αντζούγιες και μαγειρεύουμε για περίπου ένα λεπτό, λιώνοντας το ψάρι με μια ξύλινη κουτάλα.

Στη συνέχεια, ρίχνουμε το σκόρδο και το μπούκοβο, ανακατεύοντας, για άλλο ένα λεπτό.

Αλατίζουμε το βραστό νερό των ζυμαρικών και ρίχνουμε τα σπαγγέτι να βράσουν, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.

Επιστρέφοντας στη σάλτσα, προσθέτουμε τις ντομάτες, τις ελιές και την κάπαρη και σιγοβράζουμε σε σχετικά χαμηλή φωτιά για περίπου 10 λεπτά, ανακατεύοντας πού και πού, μέχρι να πήξει ελαφρώς. Δοκιμάζουμε για αλατοπίπερο.

Με λαβίδα ή δαγκάνα ζυμαρικών ανασηκώνουμε τα σπαγγέτι και τα ρίχνουμε κατευθείαν στη σάλτσα, αν το τηγάνι μας είναι αρκετά μεγάλο για να τα χωρέσει.

Σε κάθε περίπτωση, ανακατεύουμε τα στραγγισμένα σπαγγέτι και τη σάλτσα μαζί, προσθέτοντας λίγο νερό από τα ζυμαρικά, αν χρειάζεται. Πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό και σερβίρουμε σε βαθιά πιάτα.