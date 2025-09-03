Συνταγή για μακαρονόπιτα χωρίς φύλλο με χοντρό μακαρόνι

Με αυτό το φαγητό θα κλέψετε τις καρδιές των μικρών της παρέας.

Τα χοντρά μακαρόνια άλλωστε είναι τα αγαπημένα των παιδιών, γι’ αυτό και οι περισσότεροι έχουμε παιδικές φωτογραφίες να τα τρώμε με τα χέρια μας, σαν να μην υπάρχει «αύριο».

Αν συνδυάσουμε λοιπόν, τα υλικά που χρησιμοποιούμε στα ζυμαρικά φούρνου, με τα αγαπημένα χοντρά μακαρόνια, τότε το αποτέλεσμα θα μπορεί να φαγωθεί και πάλι με το χέρι!

Η μακαρονόπιτα, γίνεται με φύλλο σε πολλά μέρη της Ελλάδας, όμως αυτή τη εκδοχή μοιάζει πιο πολύ, με ωγκρατέν.

Μπορούμε να τη σερβίρουμε, μόλις κρυώσει, κομμένη σε τρίγωνα κομμάτια, σάλτσα ντομάτας, κρύα ή ζεστή.

Μακαρονόπιτα χωρίς φύλλο με χοντρό μακαρόνι

Υλικά:

500 γρ. χοντρά μακαρόνια (για παστίτσιο)

200 γρ. ζαμπόν βραστό, τριμμένο στον χοντρό τρίφτη

600 γρ. μιξ τριμμένων κίτρινων τυριών

200 γρ. τυρί cottage

50 γρ. βούτυρο

4 αυγά

αλάτι – πιπέρι

1 ώριμη ντομάτα σε μέτριες φέτες

Εκτέλεση:

Βράζουμε τα χοντρά μακαρόνια για 6-7΄σε αρκετό αλατισμένο νερό. Τα βγάζουμε σε σουρωτήρι και τα ανακατεύουμε με το μισό βούτυρο, για να μην κολλήσουν.

Βουτυρώνουμε κάτω και στα πλαϊνά, ένα μέτριο στρογγυλό αντικολλητικό ταψί με το υπόλοιπο βούτυρο.

Με το χέρι μας φτιάχνουμε μια κυκλική στρώση με τα χοντρά μακαρόνια, ρίχνουμε πάνω τους, το 1/3 από τα τριμμένα τυριά και 1/3 από το χοντροτριμμένο ζαμπόν.

Συνεχίζουμε τοποθετώντας 2 ακόμη στρώσεις μακαρόνια, τυρί και ζαμπόν.

Πατάμε, με το χέρι την επιφάνεια, να γίνει συμπαγής η πίτα.

Χτυπάμε το cottage cheese με τα αυγά και αλατοπίπερο στο multi, να γίνουν κρέμα και περιχύνουμε την πίτα. Καλύπτουμε την επιφάνεια με τις φέτες ντομάτας.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 °C, στον αέρα, στη μεσαία σχάρα για 25 λεπτά μέχρι να πάρει ρόδινο χρώμα, η επιφάνεια.

Αφήνουμε να κρυώσει η μακαρονόπιτα, για να την κόψουμε.