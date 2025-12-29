Συνταγή για μαλακά μπισκότα αμαρέττι με πορτοκάλι και βανίλια

Αυτά τα μπισκότα, περικλείουν την Ιταλική φινέτσα και πλημμυρίζουν το στόμα αρώματα.

Τα amaretti, είναι παράδοση τα Χριστούγεννα και τις μέρες των γιορτών και είναι και πολύ όμορφο δώρο για τους φίλους και τους συγγενείς.

Είναι τραγανά απ’ έξω και μαλακά σαν ζύμη μέσα, και εξαιρετικά για τους «τεμπέλικους» καφέδες των ημερών που θα είμαστε στο σπίτι, με την οικογένεια.

Για έξτρα γεύση πορτοκαλιού, μπορούμε να προσθέσουμε ένα κουταλάκι του γλυκού, χυμό πορτοκαλιού.

Επίσης μπορείτε να βάλετε πριν το ψήσιμο, ένα ολόκληρο αμύγδαλο στο κέντρο κάθε μπισκότου.

Μαλακά μπισκότα αμαρέττι με πορτοκάλι και βανίλια

Υλικά: (για 20-24 μπισκότα)

2 φλιτζάνια (200 γρ.) αλεύρι αμυγδάλου

1 φλιτζάνι (200 γρ.) κρυσταλλική ζάχαρη

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

2 ασπράδια από μεγάλα αυγά

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

½ κ.γ. εκχύλισμα ή άρωμα αμυγδάλου

¼ κ.γ. αλάτι

ζάχαρη άχνη για επικάλυψη

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε το αλεύρι αμυγδάλου, την κρυσταλλική ζάχαρη, το ξύσμα πορτοκαλιού και το αλάτι.

Τρίβουμε με τα δάχτυλα το ξύσμα στη ζάχαρη για να απελευθερώσουμε επιπλέον άρωμα πορτοκαλιού.



Σε ξεχωριστό μπωλ, χτυπάμε τα ασπράδια αυγών μέχρι να σχηματιστούν απαλές κορυφές.

Δεν χρειάζεται να είναι σφιχτά – απλώς αφράτα.

Διπλώνουμε απαλά τα ασπράδια αυγών στο μείγμα αμυγδάλου.

Προσθέτουμε τη βανίλια και το εκχύλισμα αμυγδάλου.

Ανακατεύουμε μέχρι να σχηματιστεί μια κολλώδης ζύμη.



Παίρνουμε περίπου 1 κουταλιά της σούπας ζύμη, πλάθουμε σε μπάλα και κυλάμε τη μπάλα, στο πιάτο όπου έχουμε βάλει την άχνη ζάχαρη.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C.

Τοποθετούμε τα μπισκότα σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα, με μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Ψήνουμε για 18-20 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά στις άκρες αλλά να παραμείνουν μαλακά στο εσωτερικό.

Αφήνουμε να κρυώσουν. Όσο κρυώνουν, σφίγγουν λίγο, αλλά παραμένουν μαλακά στο εσωτερικό.