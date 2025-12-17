Συνταγή για μαλακά μπισκότα με βρώμη και μελάσα

Αυτή η συνταγή βγάζει 24 λαχταριστά, μαλακά μπισκότα.

Μοσχοβολούν μελάσα και είναι το τέλειο σνακ.

Έχουν όλα τα «ζεστά» μπαχαρικά που θα μας ζεστάνουν την καρδιά, μέσα στο κρύο.

Φυλάσσονται σε αεροστεγές δοχείο σε θερμοκρασία δωματίου, για μία εβδομάδα.

Μπορούμε όμως να τα βάλουμε και στην κατάψυξη, όπου διατηρούνται για 2 μήνες.

Μπισκότα βρώμης και μελάσας

Υλικά:

115 γρ. βούτυρο, λιωμένο και κρύο

1/2 φλ. ( 106 γρ.) καστανή ζάχαρη

1/4 φλ. ( 50 γρ.) κρυσταλλική ζάχαρη

1 μεγάλο αυγό

1/4 φλ. μελάσα

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 2/3 φλ. ( 200 γρ.) αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2/3 φλ.( 60 γρ.) νιφάδες βρώμης

1 κ.γ. μαγειρική σόδα

1 κ.γ. τριμμένο τζίντζερ

1/2 κ.γ. τριμμένη κανέλα

1/2 κ.γ. τριμμένο μοσχοκάρυδο

1/2 κ.γ. αλάτι

Εκτέλεση:

Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπάμε με σύρμα, το λιωμένο βούτυρο, την καστανή ζάχαρη, την κρυσταλλική ζάχαρη, το αυγό, τη μελάσα και το εκχύλισμα βανίλιας.

Σε ένα μεσαίο μπολ, ανακατεύουμε το αλεύρι, τη βρώμη, τη μαγειρική σόδα, το τζίντζερ, την κανέλα, το μοσχοκάρυδο και το αλάτι.

Χρησιμοποιώντας μια λαστιχένια σπάτουλα ή μια ξύλινη κουτάλα, ενσωματώνουμε τα στεγνά υλικά στο μείγμα βουτύρου.

Βάζουμε το μείγμα στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς, στον αέρα.

Τοποθετούμε τις σχάρες του φούρνου στην πάνω-μεσαία και στην κάτω-μεσαία θέση. Στρώνουμε δύο ταψιά με λαδόκολλα.

Χρησιμοποιώντας ένα scoop παγωτού ή βάζοντας 2 κουταλιές της σούπας από το μείγμα για κάθε μπισκότο, «κόβουμε» 24 μερίδες στα ταψιά, 12 ανά ταψί. Πιέζουμε ελαφρά προς τα κάτω, κάθε κομμάτι ζύμης.

Ψήνουμε τα μπισκότα μέχρι να σκληρύνουν οι εξωτερικές άκρες, αλλά το κέντρο να είναι ακόμα μαλακό, περίπου 10 λεπτά.