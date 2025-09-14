Συνταγή για μανιάτικο τυρόψωμο φούρνου με ξηρή μυζήθρα

Φανταστείτε κάτι σαν Μανιάτικη εκδοχή της φοκάτσια με ξηρή μυζήθρα.

Σαν λαδένια, αλλά με αλμυρή μυζήθρα.

Σαν τηγανόψωμο που ζυμώνεται και φουσκώνει με λάδι και μετά ψήνεται στον φούρνο.

Είναι πολύ νόστιμο και τραγανό, αλλά θέλει υπομονή, για τα φουσκώματα της ζύμης.

Το Σαββατοκύριακο που οι ρυθμοί είναι πιο χαλαροί, φτιάξτε το, για brunch, για να το πάρετε μαζί σας στη βόλτα, ή στην παραλία, αλλά και για την παρέα που θα έρθει το βράδυ.

Μανιάτικο τυρόψωμο φούρνου με ξηρή μυζήθρα

Υλικά:

Για το ζυμάρι:

500 γρ. χωριάτικο κίτρινο αλεύρι

1 φακελάκι ξηρή μαγιά σκόνη

300 γρ. νερό χλιαρό

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1/2 κ.γ. αλάτι

Για τη γέμιση:

200 γρ. μυζήθρα ξερή ψιλοτριμμένη

1/4 φλιτζανιού ελαιόλαδο

Εκτέλεση:

Διαλύουμε σε ένα μπολ με χλιαρό νερό τη μαγιά με το λάδι.

Ρίχνουμε το αλεύρι και στο τέλος το αλάτι και ανακατεύουμε με κουτάλι.

Αλευρώνουμε τον πάγκο εργασίας μας και δουλεύουμε τη ζύμη με τα χέρια, για μερικά λεπτά.

Μόλις η ζύμη γίνει λεία και εύπλαστη, την τοποθετούμε σε καθαρό λαδωμένο μπολ και την λαδώνουμε ελαφρώς και γύρω -γύρω.

Την αφήνουμε για 30 λεπτά να ξεκουραστεί.

Λαδώνουμε καλά, ένα στρογγυλό χαμηλό ταψί 30άρι.

Με λαδωμένα χέρια, πιάνουμε τη ζύμη και την απλώνουμε με τα δάχτυλα σε όλη την επιφάνεια του ταψιού.

Ρίχνουμε τα 3/4 της μυζήθρας.

Την σκεπάζουμε με καθαρή πετσέτα και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για μισή ώρα.

Στη συνέχεια ψεκάζουμε λίγο ελαιόλαδο και κάνουμε βαθουλώματα με τα δάχτυλα.

Ρίχνουμε την υπόλοιπη μυζήθρα, την σκεπάζουμε και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για άλλα 30 λεπτά.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στις αντιστάσεις και ψήνουμε για περίπου 40 λεπτά.