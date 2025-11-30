Συνταγή για μεξικάνικη στραπατσάδα

Την επόμενη φορά που θα έχετε λίγο χρόνο για να ετοιμάσετε και να απολαύσετε ένα διαφορετικό πρωινό ή ελαφρύ γεύμα, φτιάξτε αυτή τη συνταγή.

Τα αυγά υπάρχουν σε όλες τις κουζίνες και γίνονται με ποικίλους τρόπους.

Διαφέρουν τα μπαχαρικά και τα συνοδευτικά, ενώ όλες οι κουλτούρες, φτιάχνουν αυγά για όλα τα γεύματα της ημέρας.

Το αυγό είναι βασιλιάς του πρωινού και του brunch και το καλύτερο και πιο χορταστικό συνοδευτικό για τους δυτικούς λαούς, είναι το ψωμί, το παξιμάδι ή οι πίτες, από στάρι ή καλαμπόκι.

Αυτή η μεξικάνικη εκδοχή, είναι ελαφρώς καυτερή και μπορείτε να τη «φουντώσετε» περισσότερο, επιλέγοντας πιπεριές serrano αντί για τις ήπιες jalapenos.

Μεξικάνικη στραπατσάδα

Υλικά:

1 κουταλιά της σούπας ηλιέλαιο

1/2 κρεμμύδι ψιλοκομμένο 2 πιπεριές Jalapeno χωρίς κοτσάνι και ψιλοκομμένες

1 κόκκινη πιπεριά κομμένη σε κύβους

2 μικρές ντομάτες (πομοντόρια) σε κύβους (περίπου 1 φλιτζάνι)

6 μεγάλα αυγά

αλάτι – πιπέρι

2 κ.σ. γάλα φρέσκο

Για το σερβίρισμα:

ζεστές τορτίγιες, φασόλια σε κόκκινη σάλτσα, φρέσκος ψιλοκομμένος κόλιανδρος ή μαϊντανός

Εκτέλεση:

Κόβουμε, σε μικρά καρέ τα λαχανικά που θα χρησιμοποιήσουμε.

Σπάμε τα αυγά σε ένα μπολ και αλατοπιπερώνουμε. Προσθέτουμε και το γάλα και χτυπάμε να αφρατέψουν.

Ζεσταίνουμε το λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι, σε μέτρια φωτιά.

Προσθέτουμε το κρεμμύδι και τις jalapenos και μαγειρεύουμε 4-5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν.

Ρίχνουμε τις ντομάτες και λίγο αλάτι και μαγειρεύουμε μέχρι να σωθούν τα υγρά τους.

Μειώνουμε την ένταση της φωτιάς.

Ρίχνουμε τα αυγά και σπρώχνουμε με τη σπάτουλα σιλικόνης, απαλά, από τις άκρες προς το κέντρο, για 2-3 λεπτά μέχρι να σφίξουν αλλά να παραμείνουν υγρά.

Σερβίρουμε με ζεστές τορτίγιες, φασόλια σε σάλτσα ντομάτας, φρέσκο ψιλοκομμένο κόλιανδρο και ανθότυρο με φρεσκοτριμμένο πιπέρι.