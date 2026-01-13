Συνταγή για μελιτζανοσαλάτα με αντζούγιες

Η μελιτζανοσαλάτα με αντζούγια είναι μια ενισχυμένη, απολαυστική συνταγή.

Έχει πιο αλμυρή και ουμάμι γεύση από την κλασική μελιτζανοσαλάτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορεί να φτιάξει νόστιμα τάπας, δηλαδή, να μπει πάνω σε φέτες φρυγανισμένης μπαγκέτας, για ένα διαφορετικό ορεκτικό.

Tip: μην αφήσετε να χαθούν τα νόστιμα υγρά της μελιτζάνας γιατί ενισχύουν τη γεύση.

Επίσης μην φοβηθείτε το κάψιμο της φλούδας της μελιτζάνας, γιατί αυτό δίνει την χαρακτηριστική γεύση στη σαλάτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μελιτζανοσαλάτα με αντζούγια

Υλικά:

1/2 κιλό μελιτζάνες φλάσκες

100 γρ. φιλετάκια αντζούγιας

1/2 φλιτζάνι χυμό λεμονιού

1 κουταλιά ξίδι

3 κρεμμυδάκια φρέσκα, ψιλοκομμένα

1 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

1/2 κ.γ. ψιλοκομμένο άνηθο

1 1/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Τρυπάμε με πιρούνι τις μελιτζάνες και τις βάζουμε σε ταψάκι στον φούρνο στους 200°C για περίπου 30-40 λεπτά, ή μέχρι να μαλακώσουν και να αποκτήσουν μια ελαφρώς καμένη φλούδα. Αυτή η διαδικασία ενισχύει τη γεύση τους.

Όταν οι μελιτζάνες είναι έτοιμες, τις αφήνουμε να κρυώσουν και στη συνέχεια τις ξεφλουδίζουμε. Χρειάζεται να προσέξουμε να κρατήσουμε τα υγρά τους, καθώς είναι γεμάτα γεύση.

Σε ένα μεγάλο μπολ, τεμαχίζουμε τις ψημένες μελιτζάνες και προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα φιλετάκια αντζούγιας, τον χυμό λεμονιού και το ξίδι.

Αναμιγνύουμε καλά τα υλικά ώστε να ομογενοποιηθούν οι γεύσεις.

Στη συνέχεια, προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια, τον μαϊντανό, τον άνηθο και αλατοπιπερώνουμε σύμφωνα με την προτίμησή μας.

Ρίχνουμε το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε ξανά, φροντίζοντας όλα τα υλικά να αναμειχθούν καλά.

Αφήνουμε τη σαλάτα να «σταθεί» στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά προτού τη σερβίρουμε, έτσι ώστε οι γεύσεις να ενωθούν και να ενταθούν.

Σερβίρουμε τη μελιτζανοσαλάτα με επιπλέον φρέσκο μαϊντανό αν επιθυμούμε.