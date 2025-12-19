Συνταγή για μεθυσμένο μοσχαράκι α λα κρεμ

Και αν το ρεβεγιόν είναι για δύο άτομα; τι κάνουμε, τι φτιάχνουμε, που να είναι προσεγμένο και εορταστικό;

Το μοσχάρι, είναι πάντα μια καλή ιδέα για τις ιδιαίτερες περιπτώσεις.

Εύκολη συνταγή, με εντυπωσιακό αποτέλεσμα από την σάλτσα μαυροδάφνης που δένει με την κρέμα γάλακτος.

Σερβίρεται και με ρύζι και με πουρέ και με ψητές πατάτες.

Μπορεί να είναι τα πρώτα σας Χριστούγεννα μαζί, ας τα κάνετε μια δυνατή ανάμνηση.

Μεθυσμένο μοσχαράκι α λά κρεμ

Υλικά (για 2 άτομα):

1/2 κιλό μοσχαρίσιο κρέας (χτένι) κομμένο σε μικρά κομμάτια

1 μέτριο κρεμμύδι

1 σκελίδα σκόρδο

1 κούπα μαυροδάφνη

1 κούπα κρέμα γάλακτος

1/3 φλ. ελαιόλαδο

αλάτι – πιπέρι – πάπρικα

Εκτέλεση:

Πλένουμε το κρέας και το βάζουμε σε κατσαρόλα να βγάλει τα υγρά του. Ξαφρίζουμε.

Ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το κρεμμύδι και το σκόρδο.

Χαμηλώνουμε σκεπάζουμε με το καπάκι και αφήνουμε να μαλακώσει, προσθέτοντας και ελάχιστο νεράκι.

Μόλις σωθούν τα υγρά, ρίχνουμε την μαυροδάφνη και μαγειρεύουμε για 10 λεπτά ακόμη.

Χαμηλώνουμε κι’ άλλο τη φωτιά και ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος και τα καρυκεύματα.

Αφήνουμε σκεπασμένο να σιγοβράσει για 15 λεπτά.