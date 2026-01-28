Συνταγή για μπάρες καραμέλας βουτύρου με μπισκότο

Αυτά τα θρυλικά τετράγωνα με αλατισμένη καραμέλα βουτύρου, ήρθαν στη ζωή μου μέσω ενός παλιού βιβλίου μαγειρικής.

Ενώ τα περισσότερα υλικά σε αυτή τη συνταγή είναι βασικά και υπάρχουν ήδη στο ντουλάπι τροφίμων σας, θα εκπλαγείτε να ακούσετε ότι θα χρησιμοποιήσουμε σκληρές καραμέλες γάλακτος.

Η επικάλυψη απαιτεί επίσης καραμέλες με επικάλυψη σοκολάτας που θα ενισχύσουν πραγματικά τη γεύση της καραμέλας.

Μπορούμε να γαρνίρουμε τις μπάρες μας, με νιφάδες αλατιού ή ψιλοκομμένα καρύδια πεκάν.

Tip: αυτές οι μπάρες πήζουν γρήγορα μόλις ρίξετε την επικάλυψη, οπότε έχετε τα πάντα μετρημένα και έτοιμα πριν αρχίσετε να λιώνετε την καραμέλα.

Μπάρες καραμέλας βουτύρου

Υλικά:

Για τη βάση:

μαγειρικό σπρέι

1 1/4 φλ. (150 γρ.) αλεύρι για όλες τις χρήσεις

115 γρ. βούτυρο μαλακό

2/3 φλιτζάνι (140 γρ.) καστανή ζάχαρη

1/2 κ.γ. αλάτι

Για την επικάλυψη:

1 σακούλα (200 γρ.) σκληρές καραμέλες γάλακτος

3 κ.σ. βούτυρο, μαλακό

2 κ.σ. σιρόπι γλυκόζης

1 κ.σ. νερό

1/2 κ.γ. αλάτι

1/2 φλιτζάνι (100 γρ.) καραμέλα με επικάλυψη σοκολάτας (Rolos)

νιφάδες θαλασσινού αλάτι, προαιρετικά

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C.

Ψεκάζουμε ένα τετράγωνο ταψί 20 εκατοστών με σπρέι μαγειρικής και στρώνουμε με ένα κομμάτι λαδόκολλας που να προεξέχει από τις 2 πλευρές.

Σε ένα μεγάλο μπολ ή σε ένα μούλτι, ανακατεύουμε το αλεύρι, το βούτυρο, την καστανή ζάχαρη και το αλάτι και χτυπάμε σε μέτρια προς χαμηλή ταχύτητα, μέχρι το μείγμα να μοιάζει με άμμο και να μην υπάρχουν μεγάλα κομμάτια βουτύρου.

Πιέζουμε το μείγμα στο ταψί, ομοιόμορφα με σπάτουλα ή με τον πάτο ενός ποτηριού. Ψήνουμε μέχρι να ροδίσει ελαφρά η επιφάνεια, για 10 έως 12 λεπτά.

Σε μεσαία κατσαρόλα σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά, ανακατεύουμε τα κομματάκια καραμέλας, το βούτυρο, το σιρόπι γλυκόζης, το νερό και το αλάτι.

Ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι το μείγμα να λιώσει και να γίνει μια χαλαρή καραμέλα. Κρατάμε τη φωτιά χαμηλή για να μην καεί.

Ρίχνουμε στην κατσαρόλα τις καραμέλες με επικάλυψη σοκολάτας και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσουν πλήρως και να ομογενοποιηθούν.

Δουλεύοντας γρήγορα, ρίχνουμε το μείγμα καραμέλας πάνω από το ψημένο μπισκότο βουτύρου και το απλώνουμε ομοιόμορφα με μια σπάτουλα. Πασπαλίζουμε αν θέλουμε με τριμμένο θαλασσινό αλάτι ή ψιλοκομμένα καρύδια.

Βάζουμε το ταψί, ξανά, στον φούρνο και ψήνουμε μέχρι το στρώμα καραμέλας να αρχίσει να κάνει φουσκάλες γύρω από τις άκρες, για 8 έως 10 λεπτά.

Αφήνουμε τις μπάρες να κρυώσουν εντελώς. Τραβάμε τη λαδόκολλα και μεταφέρουμε σε μια σανίδα κοπής.

Κόβουμε σε 16 μικρά τετράγωνα.