Συνταγή για σπιτικά ψωμάκια βουτύρου

Αυτά τα ιδιαίτερα ψωμάκια βουτύρου, γνωστά ως butter swim biscuits, προέρχονται από τη νότια κουζίνα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έχει φανατικούς θαυμαστές χάρη στην απλότητα και την πλούσια γεύση του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το όνομά του δεν είναι τυχαίο, αφού η ζύμη κυριολεκτικά «κολυμπά» μέσα σε λιωμένο βούτυρο κατά το ψήσιμο, δημιουργώντας τραγανή κρούστα και αφράτο εσωτερικό.

Σε αντίθεση με τα κλασικά ψωμάκια που απαιτούν ζύμωμα και αναμονή, εδώ όλα γίνονται μέσα σε ένα ταψί, χωρίς κόπο.

Το αποτέλεσμα είναι κάτι ανάμεσα σε ψωμί και μαλακό μπισκότο, ιδανικό για συνοδευτικό σε κάθε γεύμα και για πρωινό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ψωμί βουτύρου στο ταψί

Υλικά:

300 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

12 γρ. ζάχαρη

10 γρ. μπέικιν πάουντερ

5 γρ. μαγειρική σόδα

5 γρ. αλάτι

480 ml ξινόγαλα (buttermilk) ή αραιωμένο γιαούρτι

115 γρ. βούτυρο

σπρέι λαδιού ή επιπλέον βούτυρο για το ταψί

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 230°C.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη, το μπέικιν πάουντερ, τη σόδα και το αλάτι.

Προσθέτουμε το ξινόγαλα και ανακατεύουμε μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή, σχετικά υγρή ζύμη. Δεν ανακατεύουμε υπερβολικά, λίγοι σβώλοι είναι απολύτως φυσιολογικοί. Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για 5 λεπτά.

Τοποθετούμε το βούτυρο σε ένα τετράγωνο ταψί (20–23 εκ.) και το βάζουμε στον φούρνο μέχρι να λιώσει.

Βγάζουμε το ταψί και ρίχνουμε τη ζύμη απευθείας πάνω στο λιωμένο βούτυρο. Με μια σπάτουλα την απλώνουμε απαλά ώστε να καλύψει όλη την επιφάνεια. Δεν μας ανησυχεί αν το βούτυρο ανεβαίνει στην επιφάνεια.

Χαράζουμε τη ζύμη σε 9 κομμάτια (σαν τετράγωνα), χωρίς να μας απασχολεί αν οι γραμμές δεν είναι τέλειες.

Ψήνουμε για 20–25 λεπτά, μέχρι να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα και να ξεκολλά ελαφρώς από τα τοιχώματα του ταψιού.

Αφήνουμε να σταθεί για 5 λεπτά ώστε να απορροφηθεί το βούτυρο και στη συνέχεια κόβουμε στα κομμάτια που έχουμε ήδη χαράξει.

Σερβίρουμε ζεστό, σκέτο ή με μέλι, μαρμελάδα ή ακόμη και αλμυρά συνοδευτικά όπως τυρί και αλλαντικά.