Συνταγή για ρυζοσαλάτα με τα υλικά της χωριάτικης

Μια δροσερή σαλάτα που «παντρεύει» τη «χωριάτικη» με το ρύζι, ιδανική για τα τραπέζια μας, τώρα που καλοκαιριάζει.

Θα μπορούσε να σταθεί και ως πλήρες πιάτο, αλλά συνοδεύει, τέλεια, τα ψητά μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για λόγους οικιακής οικονομίας, τολμώ να πω, ότι δεν πρέπει να πετάμε τη σαλάτα, όταν περισσεύει.

Και με αυτή τη συνταγή έχουμε τη λύση για να την αξιοποιήσουμε.

Ανακατεύοντας τα υλικά τη σαλάτας με βρασμένο λευκό ρύζι έχουμε κάτι νέο και νόστιμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρυζοσαλάτα «χωριάτικη»

Υλικά:

300 γρ. ρύζι λευκό μακρύκοκκο

2,5 λίτρα νερό (για το βράσιμο)

25 γρ. αλάτι (για το βράσιμο)

Για τη βινεγκρέτ:

30 γρ. ξίδι κόκκινου κρασιού

10 γρ. μουστάρδα Dijon

2 γρ. σκόνη σκόρδου

1 γρ. μαύρο πιπέρι

8 γρ. αλάτι

120 γρ.

Για τη σαλάτα:

10 γρ. φρέσκος δυόσμος

5 γρ.φρέσκια ρίγανη

200 γρ. ντοματίνια

80 γρ. κόκκινο κρεμμύδι

120 γρ. ελιές (χωρίς κουκούτσι)

200 γρ. αγγούρι

80 γρ. πιπεριές Φλωρίνης σε βαζάκι

120 γρ. φέτα

Εκτέλεση:

Βράζουμε άφθονο αλατισμένο νερό και ρίχνουμε το ρύζι. Μαγειρεύουμε μέχρι να γίνει τρυφερό αλλά να κρατά ελαφρώς στο δόντι.

Το στραγγίζουμε καλά και το απλώνουμε σε επίπεδη επιφάνεια ώστε να κρυώσει ομοιόμορφα και να αποβάλει την περιττή υγρασία.

Σε ένα μπολ ετοιμάζουμε τη βινεγκρέτ, αναμειγνύοντας το ξίδι, τη μουστάρδα, τα καρυκεύματα και ενσωματώνοντας σταδιακά το ελαιόλαδο μέχρι να αποκτήσουμε ένα δεμένο, γυαλιστερό αποτέλεσμα.

Μεταφέρουμε το ρύζι σε μεγάλο μπολ και το ανακατεύουμε απαλά με μέρος της βινεγκρέτ και τα φρέσκα μυρωδικά, ώστε να αρωματιστεί χωρίς να βαραίνει.

Σε ξεχωριστό σκεύος μαρινάρουμε ελαφρώς τη ντομάτα και το κρεμμύδι με την υπόλοιπη βινεγκρέτ, επιτρέποντας στα αρώματα να αναδειχθούν.

Ενώνουμε το ρύζι, με τα λαχανικά, τις ελιές, το αγγούρι και τις πιπεριές, ανακατεύοντας προσεκτικά για να διατηρηθεί η δομή των υλικών.

Ολοκληρώνουμε με τη φέτα, την οποία προσθέτουμε στο τέλος για να κρατήσει την υφή της.



