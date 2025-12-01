Συνταγή για μπισκότα κρακελέ με κακάο

Μπισκότα με κακάο, με ό,τι υλικά έχω στο ντουλάπι, χωρίς να πάω να ψωνίσω; Ναι, παρακαλώ!

Αυτά τα αφράτα μπισκότα με πλούσια σοκολατένια γεύση, είναι πανεύκολα και γίνονται σε λίγα λεπτά.

Καλό είναι να μπει η ζύμη στο ψυγείο για να σφίξει λίγο, πριν πλάσουμε.

Τα μπισκότα που τα πλάθουμε μπαλάκια, απλώνουν στο ψήσιμο και δημιουργούν αυτές τις ελκυστικές ρωγμές που τους δίνουν το σοφιστικέ όνομα «κρακελέ».

Εκεί μπαίνει η άχνη ζάχαρη με την οποία τα πασπαλίζουμε και τα κάνουν εκτός από νόστιμα και χαριτωμένα.

Μπισκότα με κακάο

Υλικά:

60 γρ. κακάο

200 γρ. άχνη ζάχαρη + 60 γρ. για την επικάλυψη

60 ml σπορέλαιο

2 αυγά

180 γρ. αλεύρι, γ.ο.χ.

1 κ.γ. μπέϊκιν πάουντερ

½ κ.γ. αλάτι

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ βάζουμε το κακάο, την άχνη ζάχαρη, το σπορέλαιο και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε ένα ένα τα αυγά και ανακατεύουμε να ενσωματωθούν.

Ρίχνουμε το αλεύρι, το μπέϊκιν πάουντερ, το αλάτι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.

Πλάθουμε το μείγμα σε μικρά μπαλάκια, περίπου 40 γραμμαρίων και τα μεταφέρουμε στο ψυγείο για 1 ώρα να σφίξουν, μέσα σε ρηχό ταψί που έχουμε στρώσει με λαδόκολλα.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C, στον αέρα.

Σε ένα πιάτο βάζουμε την άχνη ζάχαρη και περνάμε τα μπαλάκια να καλυφθούν παντού. Τα μεταφέρουμε πίσω στο ταψί και ψήνουμε για 10 λεπτά.

Αφήνουμε σε σχάρα να κρυώσουν πριν τα δοκιμάσουμε, αν αντέχουμε.