Συνταγή για μπισκότα με cranberries και φιστίκια Αιγίνης

Είναι αθώα, γιατί δεν έχουν αλεύρι από σιτάρι, αλλά ούτε βούτυρο, ούτε αυγά.

Έχουν λίγα, ποιοτικά υλικά και μια απλή τεχνική που θυμίζει ότι η οικιακή ζαχαροπλαστική δεν χρειάζεται περιπλοκές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ψιλοκομμένα φιστίκια και τα κράνμπερις δίνουν τραγανότητα και άρωμα.

Μπορείτε να δώσετε σχήμα στα μπισκότα σας, με τον κλασικό τρόπο του κουταλιού, σαν cookies.

Αλλά αν θέλετε πιο ομοιόμορφη εμφάνιση, μπορείτε να τυλίξετε σε μεμβράνη τη ζύμη σε σχήμα ρολού και να την κόψετε, αφού την βάλετε για 15 λεπτά στο ψυγείο να σφίξει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπισκότα με κρανμπερις και φιστίκια Αιγίνης

Υλικά:

145 γρ. αλεύρι αμυγδάλου (1½ φλιτζάνι)

45 γρ. σιρόπι σφενδάμου (3 κουταλιές σούπας)

42 γρ. λιωμένο λάδι καρύδας ή φυτικό λάδι (3 κουταλιές σούπας)

40 γρ φιστίκια Αιγίνης ψιλοκομμένα (⅓ φλιτζανιού)

40 γρ. αποξηραμένα κράνμπερις (⅓ φλιτζανιού)

Προαιρετικά για άρωμα (επιλέξτε ένα ή όλα):

2,5 γρ. εκχύλισμα αμυγδάλου (½ κουταλάκι γλυκού)

2,5 γρ. εκχύλισμα βανίλιας (½ κουταλάκι γλυκού)

1,5 γρ. αλάτι (¼ κουταλάκι γλυκού)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και στρώνουμε ένα ταψί με λαδόκολλα.

Ψιλοκόβουμε πολύ καλά τα φιστίκια και τα κράνμπερις — όσο πιο ψιλά, τόσο πιο σταθερή θα είναι η ζύμη — και τα αφήνουμε στην άκρη.

Σε ένα μεσαίο μπολ βάζουμε το αλεύρι αμυγδάλου, το σιρόπι σφενδάμου, το λιωμένο λάδι καρύδας, τα εκχυλίσματα (αν τα χρησιμοποιήσουμε) και το αλάτι. Ανακατεύουμε με λαστιχένια σπάτουλα μέχρι τα υλικά να αρχίσουν να ενσωματώνονται.

Προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα φιστίκια και κράνμπερις και ανακατεύουμε ώστε να διανεμηθούν ομοιόμορφα.

Πλάθουμε μπαλίτσες περίπου 1½ κουταλιάς σούπας, τις τοποθετούμε στο ταψί σε απόσταση, 2,5 εκατοστών και τις πιέζουμε με την παλάμη για να σχηματίσουμε δίσκους.

Ψήνουμε στους 180°C για 12–14 λεπτά, μέχρι να πάρουν ελαφρύ χρυσαφί χρώμα στα πλαϊνά.

Αφήνουμε τα μπισκότα να κρυώσουν στο ταψί για 15 λεπτά ώστε να σφίξουν και μετά τα μεταφέρουμε σε σχάρα να κρυώσουν τελείως.