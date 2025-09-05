Συνταγή για μπουκιές τραγανού τόφου στο air fryer

Τώρα που κατακτήσαμε τι είναι το τόφου, πάμε να το βάλουμε σε περισσότερες συνταγές; Τι, όχι;

Σας υπόσχομαι ότι αυτή είναι πανεύκολη, γευστική και τραγανή ιδέα για να εξυψώσετε και να ενισχύσετε ένα χορτοφαγικό πιάτο.

Η παρασκευή γευστικού, τραγανού τόφου στη φριτέζα αέρα, έχει ωστόσο, μερικά κόλπα.

Το κλειδί για ένα τραγανό εξωτερικό είναι να πιέσετε το τόφου για να απαλλαγείτε από το επιπλέον νερό και να το πανάρετε με κορν φλάουρ, μετά το μαρινάρισμα. Το κορν φλάουρ απορροφά τη μαρινάδα γύρω από το τόφου, δημιουργώντας μια επίστρωση που γίνεται χρυσαφένια και τραγανή στο air fryer.

Το τόφου έχει ήπια γεύση, επομένως πρώτα μαρινάρεται σε έναν συνδυασμό γευστικών συστατικών όπως σάλτσα σόγιας, ξίδι από κρασί ρυζιού και σησαμέλαιο. Ο έντονος συνδυασμός γεύσεων στη μαρινάδα, δίνει στο τόφου βαθιά γεύση, ώστε να είναι νόστιμο τόσο μόνο του όσο και σε σαλάτες, πιάτα με νουντλς ή οτιδήποτε άλλο σκεφθείτε.

Τραγανές μπουκιές τόφου στη φριτέζα αέρα

Υλικά:

1 μπλοκ (440 γρ.) εξαιρετικά σφιχτό τόφου, στραγγισμένο

2 κ.γ. σάλτσα σόγιας

1 1/2 κ.γ. ξίδι από κρασί ρυζιού

1 1/2 κ.γ. σησαμέλαιο

1 κ.γ. καυτερή σάλτσα Sriracha ή σάλτσα τσίλι-σκόρδου

1 μεγάλη σκελίδα σκόρδο , ψιλοτριμμένη (περίπου 1 κουταλάκι του γλυκού)

1 κ.γ. ψιλοτριμμένο τζίντζερ , από ένα κομμάτι 2,5 εκ.

2 κ.γ. κρυσταλλική ζάχαρη

1/4 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1/4 φλιτζανιού κορν φλάουρ

σπρέι λαδιού

θαλασσινό αλάτι – φρέσκα κρεμμυδάκια και καβουρδισμένο σουσάμι, για το σερβίρισμα (ανάλογα με την προτίμησή σας)

Εκτέλεση:

Το σημαντικότερο βήμα είναι να στεγνώσουμε το τόφου: Στρώνουμε ένα ρηχό ταψί με διπλή στρώση χαρτί κουζίνας ή μια καθαρή πετσέτα κουζίνας. Τοποθετούμε το τόφου στο ταψί, σκεπάζουμε με άλλη μία διπλή στρώση χαρτί κουζίνας ή μια καθαρή πετσέτα κουζίνας. Τοποθετούμε ένα άλλο ταψί πάνω από το καλυμμένο τόφου και βάζουμε πάνω του, μερικά μεγάλα, βαριά αντικείμενα, όπως κονσέρβες. Πιέζουμε το τόφου, μέχρι να είναι στεγνό στην αφή, περίπου για 15 λεπτά.

(Αν χρησιμοποιείτε χαρτί κουζίνας, αντικαταστήστε τις μουλιασμένες με καινούργιες, στεγνές χαρτοπετσέτες περίπου στα μισά του χρόνου).

Εν τω μεταξύ, ετοιμάζουμε τη μαρινάδα, ανακατεύοντας καλά με πιρούνι, τη σάλτσα σόγιας, το ξίδι από ρύζι, το σησαμέλαιο, τη σριράτσα, το τριμμένο σκόρδο και το τζίντζερ, τη ζάχαρη και το πιπέρι σε ένα μεσαίο μπολ. ​​

(Μπορείτε να φτιάξετε διπλή δόση από τη μαρινάδα και να κρατήσετε τη μισή ποσότητα για να τη σερβίρετε ως σάλτσα δίπλα στο τραγανό τόφου).

Βάζουμε το κορν φλάουρ σε ένα ρηχό μπολ ή πιάτο.

Κόβουμε το τόφου σε κύβους (πρέπει να έχετε 32 κύβους) και το βάζουμε στο μπολ με τη μαρινάδα ανακατεύοντας μέχρι κάθε κομμάτι να καλυφθεί ομοιόμορφα με τη μαρινάδα, χωρις να σπάσει. Αφήνουμε το τόφου να μαριναριστεί σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 15 λεπτά.

Μόλις μαριναριστεί, πανάρουμε το τόφου στο κορν φλάουρ, σε όλες τις δύο πλευρές, τινάζοντας να φύγει η περίσσεια.

Ψεκάζουμε τον κάδο της φριτέζας αέρα, με λάδι και τοποθετούμε τις μπουκιές τόφου, με μικρά κενά μεταξύ τους. Ψεκάζουμε με λάδι και ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 5 λεπτά, τα γυρίζουμε, τα ψεκάζουμε πάλι με λάδι και ψήνουμε για άλλα 5 λεπτά.

Μεταφέρουμε το τόφου σε ένα πιάτο. Πασπαλίζουμε ελαφρά με θαλασσινό αλάτι, ροδέλες φρέσκου κρεμμυδιού και καβουρδισμένο σουσάμι και σερβίρουμε αμέσως όσο είναι ακόμα τραγανό (με σάλτσα για βούτηγμα).