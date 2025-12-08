Συνταγή για μπρόκολο ογκρατέν

Μιλώντας με φίλες και φίλους που παίρνουν χαρά, κάνοντας τραπέζια, όπως και εγώ, συνειδητοποιώ ότι όταν σχεδιάζουμε ένα μενού, μας δυσκολεύουν περισσότερο τα συνοδευτικά από τα κυρίως φαγητά.

Γι’ αυτό και συχνά σας δίνω ιδέες για συνοδευτικά πιάτα που ταιριάζουν με τις περισσότερες πρωτεΐνες που επιλέγουμε να μαγειρέψουμε για τις ειδικές περιπτώσεις.

Το μπρόκολο με τυριά στον φούρνο, καλύπτει δύο κατηγορίες από τις συνήθεις: και συνοδευτικό και τύπου σουφλέ.

Είναι κρεμώδες και τυρένιο αλλά και διατηρεί τη φρεσκάδα του λαχανικού που συγκαταλέγεται στα super foods.

Αν το θέλετε και αν σας αρέσει, να σας πω ότι η τρούφα, μαύρη ή λευκή, ταιριάζει πολύ με το μπρόκολο και τα τυριά και μπορείτε να την προσθέσετε σε όποια μορφή θέλετε, (λάδι, πάστα, τρίμμα) πριν το σερβίρισμα.

Μπρόκολο ογκρατέν

Υλικά:

750 γρ. μπρόκολο

50 γρ. βούτυρο

50 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

500 ml γάλα ζεστό

350 ml ζωμό ψυγείου (κοτόπουλου ή λαχανικών)

150 γρ. τριμμένα κίτρινα τυριά

2 κ.σ. παρμεζάνα τριμμένη

1 πρέζα μοσχοκάρυδο

αλάτι – πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση:

Πλένουμε το μπρόκολο σε νερό με λίγο ξύδι.

Το κόβουμε σε μικρά μπουκετάκια μεγέθους μπουκιάς και το αφήνουμε να στραγγίσει καλά.

Ζεσταίνουμε σε μια κατσαρόλα, το βούτυρο και σοτάρουμε το σκόρδο για λίγο, μέχρι να μυρίσει.

Προσθέτουμε με το αλεύρι και ανακατεύουμε για ένα λεπτό να καβουρδιστεί.

Ρίχνουμε το μισό γάλα, που έχουμε ζεστάνει και ανακατεύουμε.

Μόλις διαλυθεί το αλεύρι, ρίχνουμε το υπόλοιπο ζεστό γάλα ανακατεύοντας, καθώς και τον ζεστό ζωμό.

Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο και βράζουμε για λίγα λεπτά, μέχρι να πυκνώσει η σάλτσα.

Τραβάμε την κατσαρόλα από το μάτι και ρίχνουμε τα τυριά ανακατεύοντας να λιώσουν. Κρατάμε λίγα τυριά για την επιφάνεια.

Βάζουμε στην σάλτσα τυριού, τα μπουκετάκια του μπρόκολου και ανακατεύουμε να καλυφθούν.

Αδειάζουμε το τυρένιο μπρόκολο και τη σάλτσα σε βουτυρωμένο πυρίμαχο σκεύος και το απλώνουμε ομοιόμορφα. Ρίχνουμε στην επιφάνεια τα τυριά που έχουμε κρατήσει.

Σκεπάζουμε το ταψί με αντικολλητικό χαρτί και αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο, στους 180°C, στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, για 25 λεπτά.

Στη συνέχεια βγάζουμε το σκέπασμα και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 15-20 λεπτά ακόμη.