Συνταγή για αγκινάρες γεμιστές με ρύζι και αρακά

Νηστίσιμο και χορταστικό πιάτο, με οξύτητα που ικανοποιεί τους λάτρεις του ξινού.

Πρόκειται για ένα πλήρες πιάτο, με χορτοφαγικά στοιχεία και πλούσια σάλτσα από ταχίνι και λεμόνι.

Οι αγκινάρες, πρέπει να γεμιστούν αφού αφαιρεθούν τα φύλλα τους και καθαριστούν από το μαλλί.

Οπότε, αν δεν γνωρίζετε ή δεν σας αρέσει η διαδικασία του καθαρίσματος, τότε μπορείτε να πάρετε καθαρισμένες αγκινάρες.

Αν είναι κατεψυγμένες, τότε είναι καλύτερα να τις αποψύξετε πριν τις μαγειρέψετε.

Αγκινάρες γεμιστές με ρύζι και αρακά

Υλικά για μερίδες: 4-6:

12 μεγάλες αγκινάρες, καθαρισμένες

500 γρ. αρακάς

2 ξερά κρεμμύδια και 1 καρότο κομμένα σε ψιλά καρέ

4-5 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

1 σκελίδα σκόρδο, σε φετάκια

3 κ.σ. ρύζι Καρολίνα

χυμός από 2 λεμόνια

3 κ.σ. ψιλοκομμένος άνηθος

80 ml ελαιόλαδο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για το ταχινολέμονο:

1 γεμάτη κ.σ. ταχίνι με το λάδι του

χυμό από ένα λεμόνι

1 κ.σ. νερό

Εκτέλεση:

Σε ένα βαθύ μπολ ανακατεύουμε το ρύζι με τον αρακά, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τα σκόρδα, τον ψιλοκομμένο άνηθο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το ελαιόλαδο, με το ξερό κρεμμύδι και το ψιλοκομμένο καροτάκι.

Τοποθετούμε τις αγκινάρες σε μία στρώση.

Πρέπει να «πατάνε» καλά – αν χρειαστεί, ισιώνουμε τον πάτο τους ώστε να μην κουνιούνται. Με ένα κουταλάκι τις γεμίζουμε με το μείγμα ρυζιού.

Περιχύνουμε με τον χυμό λεμονιού και προσθέτουμε τόσο ζεστό νερό ώστε σχεδόν να τις καλύψει.

Θέλει προσοχή κατά την προσθήκη του νερού, για να μη χυθεί η γέμιση, από τις κουπές της αγκινάρας: το ρίχνουμε σταδιακά και όχι απευθείας πάνω στις αγκινάρες.

Αλατοπιπερώνουμε και βάζουμε πάνω στις αγκινάρες ένα κομμάτι λαδόκολλα (να ακουμπά πάνω στα υλικά).

Σκεπάζουμε με το καπάκι και μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 30-35 λεπτά.

Ανακατεύουμε το ταχίνι με τον χυμό λεμονιού και το νερό.

Ραντίζουμε με το ταχινολέμονο τις ζεστές αγκινάρες και σερβίρουμε.