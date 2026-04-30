Συνταγή για κέικ brownie με επικάλυψη τιραμισού

Πλούσιο και ζουμερό
Ηλιάνα Σκιαδά

Το τιραμισού εμφανίστηκε στην Ιταλία τον περασμένο αιώνα, ενώ το brownie είναι καθαρά αμερικανικό.

Όταν ενώνονται, αυτές οι δύο κουζίνες, δημιουργείται κάτι πολύ πλούσιο σε γεύση και θερμίδες.

Το γλυκό αυτό, «πατά» σε δύο κόσμους χωρίς να χάνει την προσωπικότητά του.

Η ένταση του κακάο και του καφέ, στο ζουμερό κέικ, ισορροπεί με την κρέμα τυριού μασκαρπόνε.

Το γλυκό αυτό θα εντυπωσιάσει σίγουρα, γιατί είναι τόσα πολλά, περισσότερα από ένα σοκολατένιο κέικ.

Brownie τιραμισού

Υλικά:

Για το brownie:

  • 115 γρ. βούτυρο
  • 200 γρ. ζάχαρη
  • 2 αυγά
  • 150 γρ. κακάο
  • 60 γρ. αλεύρι
  • 5 γρ. καφές

Για την κρέμα:

  • 250 γρ. μασκαρπόνε
  • 240 ml κρέμα γάλακτος
  • 60 γρ. ζάχαρη άχνη

Εκτέλεση:

Φτιάχνουμε το μείγμα brownie και ψήνουμε στους 170°C για 25 λεπτά.

Αφήνουμε να κρυώσει εντελώς.

Χτυπάμε την κρέμα με το μασκαρπόνε και τη ζάχαρη.

Απλώνουμε στην επιφάνεια και πασπαλίζουμε με κακάο.

