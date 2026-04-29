Artisan Lineup 2026: Η bar σκηνή της Αθήνας επιστρέφει για δεύτερη φορά

Στις 30 Απριλίου 2026, το Artisan Lineup επιστρέφει στο Line Athens για τη δεύτερη διοργάνωσή του, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως μια ζωντανή πλατφόρμα που καταγράφει και διαμορφώνει τη σύγχρονη bar κουλτούρα. Με ελεύθερη είσοδο και πολυεπίπεδη δομή, το event εστιάζει φέτος σε μία από τις πιο ουσιαστικές πτυχές της sustainability: το community.

Η ημέρα ξεκινά στις 11:00 με το Artisan Minds, όπου η ομάδα του Line ανοίγει τη συζήτηση, δίνοντας βήμα σε επιλεγμένα bars από την Ελλάδα. Ο Νίκος Γινάργυρος από το Plum στους Παξούς, οι Γιώργος Νούλης, Δάνης Τεχνίτης και Αντώνης Δεληαντωνίου από το Γορίλας στη Θεσσαλονίκη, καθώς και οι Βαγγέλης Πενίκης και Αχιλλέας Θανασούδας από το Purovoku, επίσης από τη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζουν το concept, τις τεχνικές και τη σκέψη πίσω από τη δουλειά τους. Τη ροή συντονίζει η Ελένη Νικολούλια, co-owner του howtobar.com και Academy Chair των 50 Best Bars για Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία και Νότια Βαλκάνια.

Από τις 13:30, το Artisan Community διευρύνει τη συζήτηση πέρα από το ποτό. Η Ντένη Καλλιβωκά, δημοσιογράφος ποτών, συνιδιοκτήτρια του howtobar.com και ιδρύτρια του Vision, μιλά για προσβάσιμα οικοσυστήματα. Ο Χρήστος Στρατηγός, συστημικός ψυχοθεραπευτής και manager του The Clumsies, εξετάζει την ψυχολογία μιας επιτυχημένης ομάδας μπαρ. Η Κατερίνα Παυλοπούλου, κλινική διαιτολόγος και αθλητική διατροφολόγος MSc, συνδέει τη βιώσιμη διατροφή με την υγεία και τον πλανήτη, ενώ ο Περικλής Κοσκινάς, ιδιοκτήτης και σεφ του Cookoovaya, μιλά για την κυκλική οικονομία στη γαστρονομία.

Το βράδυ, η ενέργεια επιστρέφει στη μπάρα με συμμετοχές από τα Alegory της Washington DC, Shakerato του Amsterdam, Jeffer της Pisa, Avra της Αθήνας και Smoke & Bitters της Sri Lanka. Έτσι, το Artisan Lineup 2026 αποτυπώνει τη σημερινή δυναμική της bar σκηνής, δείχνοντας ότι η βιωσιμότητα δεν είναι τάση, αλλά μια διαρκής διαδικασία εξέλιξης.

Line Athens, Αγαθοδαίμονος 37, Κάτω Πετράλωνα

Για περισσότερες πληροφορίες: +306972353015