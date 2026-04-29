Συνταγή για πουτίγκα μόκα

Η σοκολάτα και ο καφές είναι από τους πιο διαχρονικούς συνδυασμούς.

Ήδη από τον 18ο αιώνα, στην Ευρώπη, εμφανίζονται μαζί, σε γλυκά.

Αυτή η πουτίγκα κινείται ανάμεσα σε brownie και σουφλέ.

Εξωτερικά είναι ψημένη, εσωτερικά σχεδόν ρευστή και αυτό το ψήσιμο οφείλεται στο μπεν μαρί, οπότε μην το παραλείψετε.

Είναι «άχαστη» συνταγή της Ίνα Γκάρτεν.

Πουτίγκα μόκα

Υλικά:

230 γρ. βούτυρο λιωμένο

4 αυγά

400 γρ. ζάχαρη

75 γρ. κακάο

60 γρ. αλεύρι

10 ml βανίλια

3 γρ. στιγμιαίος καφές

1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση:

Χτυπάμε αυγά και ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν.

Προσθέτουμε κακάο, αλεύρι και καφέ.

Ενσωματώνουμε το λιωμένο βούτυρο.

Ψήνουμε σε μπεν μαρί, δηλαδή βάζοντας το ταψί μέσα σε μεγαλύτερο για να βάλουμε νερό, μέχρι τη μέση του σκεύους, στους 160°C, για περίπου 55 λεπτά.

Αφήνουμε λίγο να σταθεί και σερβίρουμε με χτυπημένη κρέμα γάλακτος.