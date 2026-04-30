Συνταγή για ρύζι με σάλτσα καρμπονάρα

Μια γρήγορη, comfort εκδοχή της κλασικής ιταλικής συνταγής με βάση, ιδανικά, το ρύζι, που μας περίσσεψε.

Η καρμπονάρα αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά πιάτα, με καταγωγή από τη Ρώμη και ιστορία που συνδέεται είτε με τους ανθρακωρύχους (carbonari) είτε με τη μεταπολεμική περίοδο.

Απλά υλικά όπως αυγά, τυρί και καπνιστό χοιρινό, συνδυάστηκαν για να δημιουργήσουν ένα πλούσιο και χορταστικό πιάτο.

Αν και παραδοσιακά παρασκευάζεται με ζυμαρικά, η σύγχρονη κουζίνα, δεν αγαπάει τους περιορισμούς.

Σε αυτή την εκδοχή, το ρύζι παίρνει τη θέση των ζυμαρικών, προσφέροντας μια διαφορετική υφή αλλά την ίδια απολαυστική, κρεμώδη αίσθηση.

Ρύζι καρμπονάρα

Υλικά (για 2 μερίδες):

115 γρ. μπέικον ή γουαντσιάλε (3–5 φέτες, κατά προτίμηση χοντροκομμένες)

1 μεγάλο αυγό

60 γρ. φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα ή πεκορίνο (+ επιπλέον για το σερβίρισμα)

300 γρ. μαγειρεμένο λευκό ρύζι (ιδανικά από την προηγούμενη μέρα)

25 ml ζεστό νερό ή ζωμό (και λίγο επιπλέον αν χρειαστεί)

70 γρ. αρακάς (κατεψυγμένος, αποψυγμένος – προαιρετικά)

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, κατά βούληση

Εκτέλεση:

Κόβουμε το χοιρινό σε μικρά κομμάτια και το τοποθετούμε σε αντικολλητικό τηγάνι. Το ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας κατά διαστήματα, μέχρι να λιώσει το λίπος του και να γίνει τραγανό.

Αποσύρουμε το τηγάνι από τη φωτιά και μεταφέρουμε το αλλαντικό σε πιάτο στρωμένο με χαρτί κουζίνας, κρατώντας το λίπος που έχει μείνει στο σκεύος.

Αν η ποσότητα του λίπους είναι υπερβολική, αφαιρούμε λίγο, αν είναι λίγη, συμπληρώνουμε με λίγο φυτικό λάδι.

Σε ένα μπολ χτυπάμε το αυγό μαζί με το τριμμένο τυρί μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Επιστρέφουμε το τηγάνι στη φωτιά και, μόλις ζεσταθεί καλά το λίπος, προσθέτουμε το ρύζι. Ανακατεύουμε ώστε να καλυφθεί καλά και το αφήνουμε να ζεσταθεί και να πάρει ελαφρώς τραγανή υφή.

Αν χρησιμοποιήσουμε αρακά, τον προσθέτουμε σε αυτό το στάδιο και μαγειρεύουμε για λίγα λεπτά ακόμη.

Ρίχνουμε λίγο από το ζεστό νερό ή ζωμό στο μείγμα αυγού για να το φέρουμε πιο κοντά στην υψηλή θερμοκρασία του τηγανιού.

Στη συνέχεια, μεταφέρουμε το ζεστό ρύζι στο μπολ με το αυγό και ανακατεύουμε αμέσως και γρήγορα, ώστε να δημιουργηθεί μια κρεμώδης σάλτσα που θα αγκαλιάσει το ρύζι χωρίς να ψηθεί υπερβολικά το αυγό.

Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ακόμη ζεστό υγρό για πιο βελούδινο αποτέλεσμα.

Τέλος, ενσωματώνουμε το τραγανό μπέικον, δοκιμάζουμε και διορθώνουμε το αλάτι και το πιπέρι.

Σερβίρουμε αμέσως, πασπαλίζοντας με επιπλέον τυρί και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Το πιάτο το απολαμβάνουμε τη στιγμή που ετοιμάζεται, καθώς η υφή της σάλτσας αλλοιώνεται με το ξαναζέσταμα, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την αυθεντική καρμπονάρα.