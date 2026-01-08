Συνταγή για μύδια γεμιστά με κοπανιστή και ντομάτα

Τα γεμιστά μύδια είναι ένα φίνος μεζές, που σερβίρεται με το κέλυφος.

Ο συνδυασμός των υλικών, αν και απλός, τα κάνει μια γαστρονομική εμπειρία.

Το λεπτό άρωμα από το φινόκιο, παντρεύεται με την δυνατή γεύση της κοπανιστής και την υγρασία της ντομάτας.

Είναι ιδανικά για ορεκτικό σε ένα ρομαντικό δείπνο, αλλά και ως λιχουδιά για μια βραδιά με φίλους.

Να ξέρετε, ότι μπορείτε να τα σερβίρετε με λίγες σταγόνες ταμπάσκο, για όσους τρώνε τα καυτερά.

Μύδια Γεμιστά

Υλικά:

25-30 μύδια με το κέλυφος

3 κουταλιές ελαιόλαδο

1 φλ. φινόκιο κομμένο σε λεπτές φέτες

350 γρ. ντομάτες φιλοκομμένες

2 σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες

1 κουταλάκι ξίδι

150 γρ. κοπανιστή

3 φρέσκα κρεμμύδια ψιλοκομμένα

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Πρώτα από όλα, πλένουμε καλά τα μύδια, αφαιρούμε τα μουστάκια τους και τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα με λίγο νερό για να ανοίξουν.

Μόλις ανοίξουν, τα αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρώς. Διατηρούμε τα μύδια με το κέλυφος και απομακρύνουμε το άδειο μισό.

Σε ένα τηγάνι, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το φινόκιο για 3-4 λεπτά μέχρι να μαλακώσει.

Προσθέτουμε τις κομμένες ντομάτες, το πολτοποιημένο σκόρδο, το ξίδι, τα ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια και αλατοπιπερώνουμε. Μαγειρεύουμε για 10 λεπτά μέχρι η σάλτσα να πήξει.

Όταν η γέμιση είναι έτοιμη, προσθέτουμε την κοπανιστή και ανακατεύουμε καλά μέχρι να λιώσει και να ομογενοποιηθεί με τα υπόλοιπα υλικά.

Γεμίζουμε τα μύδια με το μείγμα και τα τοποθετούμε σε ένα ταψί.

Ραντίζουμε τα μύδια με λίγο ελαιόλαδο, πριν τα βάλουμε στον φούρνο.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 15-20 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν όμορφα.

Σερβίρουμε ζεστά, με φρέσκο ψωμί και μια φρέσκια πράσινη σαλάτα.