Συνταγή για να φτιάξετε ολόκληρο φιλέτο γαλοπούλας με γλυκόξινη σάλτσα μάνγκο

Η γεύση και η εμφάνιση αυτού του φαγητού είναι αντιστρόφως ανάλογη του κόπου που απαιτεί στην κουζίνα.

Χρειάζεστε μόνο ένα σκεύος και 3 υλικά για να φτιάξετε αυτό το ζουμερό φιλέτο γαλοπούλας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι ένα πιάτο που με τα σωστά συνοδευτικά μπορεί να σταθεί και σε επίσημο τραπέζι και μάλιστα με γεύση εξωτική που ξεφεύγει από το συνηθισμένο, κρέας με σάλτσα.

Το μυστικό του είναι το τσάτνεϊ μάνγκο που βρίσκουμε έτοιμο σε βαζάκι στο σούπερ μάρκετ. Αυτό δίνει όλη τη γεύση και το καραμέλωμα.

Δίπλα ταιριάζει και το ρύζι στον ατμό και ο πουρές πατάτας, αλλά και τα ψητά λαχανικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φιλέτο γαλοπούλας με σάλτσα μάνγκο

Υλικά:

1 ολόκληρο φιλέτο γαλοπούλας (περίπου 700 γρ.)

1/2 φλ. ελαιόλαδο

1 βαζάκι τσάτνεϊ μάνγκο

1 φλ. κρασί

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Αλατοπιπερώνουμε καλά και τρίβουμε με τα χέρια το ολόκληρο φιλέτο γαλοπούλας.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε χαμηλή, φαρδιά κατσαρόλα.

Σοτάρουμε τη γαλοπούλα σε όλες τις μεριές να πάρει χρώμα.

Σβήνουμε με το κρασί και αφού περάσουν 2-3 λεπτά και εξατμιστεί το αλκοόλ, ρίχνουμε το τσάτνεϊ. Γεμίζουμε το βαζάκι με νερό το ανακινούμε για να μαζέψουμε τα υπολείμματα από τα τοιχώματα και το αδειάζουμε στην κατσαρόλα κουνώντας την από τα χερούλια.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε με το καπάκι και αφήνουμε για 30 λεπτά να ψηθεί το κρέας. Το γυρίζουμε από την άλλη, ανακατεύουμε τη σάλτσα και το αφήνουμε για 15 λεπτά ακόμη.

Βγάζουμε και κόβουμε το φιλέτο σε φετάκια και τα επιστρέφουμε μέσα στη σάλτσα, που έχει καραμελώσει.

Σερβίρουμε με ρύζι ατμού ή βουτυράτο πουρέ.