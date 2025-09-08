Συνταγή για νιόκι με καλαμπόκι και ντοματίνια στον φούρνο

Φαγητό με ζυμαρικά, που γίνεται βάζοντας όλα τα υλικά σε ένα ταψί και στον φούρνο; Ναι, γίνεται!

Ντοματίνια που δίνουν άρωμα και υγρασία στο πιάτο και τρυφερό καλαμπόκι, που δίνει τραγανή υφή.

Τα μαλακά νιόκι πατάτας, ρουφούν νοστιμιά από τους χυμούς στο ταψί και μαγειρεύονται μέσα σε αυτούς.

Μπορείτε να βάλετε όποια μυρωδικά προτιμάτε, όπως βασιλικό, μαϊντανό, ή να ρίξετε στο τέλος στο ταψί, φρέσκα φύλλα σπανακιού.

Αν έχετε καλοκαιρινές μικρές ντομάτες, μπορείτε να τις κόψετε σε κύβους και να τις χρησιμοποιήσετε σαν να ήταν ντοματάκια.

Νιόκι με ντοματίνια και καλαμπόκι στον φούρνο

Υλικά:

4 φλιτζάνια ντοματίνια ολόκληρα ή μικρές ντομάτες κομμένες σε κύβους

1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

4 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε λεπτές φέτες

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1/2 κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

500 γρ. νιόκι πατάτας που διατηρούνται στο ράφι (σε κενό αέρος)

300 γρ. καλαμπόκι σε κονσέρβα (με τα ζουμιά)

1/4 φλιτζάνι ψιλοκομμένα φρέσκα μυρωδικά (όπως μαϊντανό ή βασιλικό)

2 κουταλιές της σούπας βούτυρο

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C.

Σε ένα ρηχό ταψί ανακατεύουμε τις ντομάτες, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το λάδι, το αλάτι και το πιπέρι. Απλώνουμε σε μία στρώση και βάζουμε το σκόρδο σε φέτες κάτω από τα άλλα υλικά για να μην καεί.

Ψήνουμε μέχρι να σκάσουν οι ντομάτες, το κρεμμύδι να γίνει ημιδιαφανές και το σκόρδο να ροδίσει, περίπου 20 λεπτά.

Με το πίσω μέρος μιας σπάτουλας, πιέζουμε τυχόν ντομάτες που είναι ακόμα σφιχτές μέχρι να σκάσουν. Προσθέτουμε τα νιόκι, το καλαμπόκι και το «χυμό» του, στο ταψί.

Ανακατεύουμε μέχρι να καλυφθούν καλά τα υλικά, ξύνοντας τυχόν κομμάτια ντομάτας που έχουν κολλήσει στο ταψί και σπάζοντας τυχόν νιόκι που έχουν κολλήσει μεταξύ τους.

Ψήνουμε μέχρι το υγρό να αρχίσει να βράζει και να πήζει ελαφρώς και τα νιόκι να ροδίζουν ελαφρώς, για περίπου 10 λεπτά.

Ρίχνουμε το βούτυρο στο ταψί. Όταν λιώσει, προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα μυρωδικά και ανακατεύουμε.