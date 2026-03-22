Συνταγή για νηστίσιμη πικάντικη πατατόπιτα με μυρωδικά

Αυτή η πατατόπιτα είναι για μερακλήδες.

Αφήνει καυτερή γεύση, από την πιπεριά και φρεσκάδα από τα μυρωδικά.

Θα μας χορτάσει με το τραγανό φύλλο και την αφράτη γέμιση πατάτας.

Είναι ιδανική για πικνίκ και για συνοδευτικό πιάτο.

Αλλά μπορείτε να τη σερβίρετε και σκέτη, για ελαφρύ μεσημεριανό, μαζί με πράσινη σαλάτα.

Νηστίσιμη πικάντικη πατατόπιτα με μυρωδικά

Υλικά:

1 πακέτο χωριάτικο φύλλο

6 μέτριες πατάτες (1.200 γρ.)

250 γρ. ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο

2 πράσα

1 πιπεριά Φλωρίνης

2 καυτερές πράσινες πιπεριές

1/2 ματσάκι φρέσκος μαϊντανός ψιλοκομμένος

1 κ.σ. φρέσκο δεντρολίβανο ψιλοκομμένο

10 φρέσκα φύλλα δυόσμου ψιλοκομμένα

2 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι

1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

1 κ.σ. αλάτι

Εκτέλεση:

Βράζουμε τις πατάτες σε αλατισμένο νερό μέχρι να μαλακώσουν, τις αφήνουμε να κρυώσουν λίγο και τις λιώνουμε με πιρούνι.



Σοτάρουμε σε βαθύ τηγάνι με 45 γραμμάρια ελαιόλαδο, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το πράσο και τις πιπεριές ψιλοκομμένες μέχρι να μαραθούν.

Ρίχνουμε τα σοταρισμένα λαχανικά στο μπολ με τις λιωμένες πατάτες, προσθέτουμε το δεντρολίβανο, το μαϊντανό, τον δυόσμο, το θυμάρι, την πάπρικα, το αλάτι και το υπόλοιπο ελαιόλαδο και ανακατεύουμε καλά.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Λαδώνουμε ένα ταψί, στρώνουμε 3 φύλλα λαδώνοντας ανάμεσα, αδειάζουμε το μείγμα και στρώνουμε τα υπόλοιπα φύλλα από πάνω, λαδώνοντας ενδιάμεσα.

Διπλώνουμε τις άκρες προς τα μέσα, χαράζουμε την πίτα, ραντίζουμε επιφανειακά με λίγο λάδι και νερό και ψήνουμε περίπου 55–60 λεπτά μέχρι να ροδίσει καλά.

Αφήνουμε να κρυώσει πριν κόψουμε και σερβίρουμε.