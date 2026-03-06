Συνταγή για ντολμάδες με μπακαλιάρο

Αυτή είναι μια συνταγή που δοκίμασα πρώτη φορά στη Σπάρτη.

Δεν είναι νηστίσιμοι ντολμάδες, αλλά είναι μια διαφορετική ιδέα για τις ημέρες που παραδοσιακά, τρώμε μπακαλιάρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ψήνουμε στον φούρνο σκεπασμένους και έτσι δεν χρειάζεται να τσεκάρουμε το φαγητό μας συνεχώς.

Μπορούμε να αυξήσουμε την ποσότητα του λεμονιού τόσο μέσα στη γέμιση, όσο και στο ταψί, αν μας αρέσουν τα ξινά.

Σερβίρουμε τους ψαροντολμάδες ζεστούς με σάλτσα αυγολέμονο ή γιαούρτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ντολμάδες με μπακαλιάρο

Υλικά:

4 κ.σ ελαιόλαδο

2 πράσα λεπτοκομμένα

1 φινόκιο (μαραθόριζα) λεπτοκομμένη

4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

1/2 κ.γ. νιφάδες μπούκοβο

1/2 φλ. λευκό ξηρό κρασί

1/2 φλ. νερό

1/2 κιλό φιλέτο μπακαλιάρου (φρέσκο ή κατεψυγμένο)

1/2 ρύζι σουπέ ή καρολίνα

1/2 φλ. ψιλοκομμένο άνηθο

3 κλωνάρια δυόσμο ψιλοκομμένο

1/2 φλ. κουκουνάρι

χυμό από 1 λεμόνι

1 μεγάλο αυγό

1 κ.γ. αλάτι

50-60 ζεματισμένα αμπελόφυλλα

1/2 φλ. νερό με χυμό από 1 λεμόνι

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε σε βαθύ τηγάνι το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα πράσα και τη μαραθόριζα για 5 λεπτά.

Ρίχνουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και μόλις μαραθούν, προσθέτουμε το κρασί και το νερό.

Βάζουμε τα φιλέτα του ψαριού (που έχουμε αποψύξει, αν χρησιμοποιούμε κατεψυγμένο) να βράσουν για 5-6 λεπτά. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και πατάμε με πιρούνι το ψάρι να διαλυθεί.

Ρίχνουμε το ρύζι και τον άνηθο, τον δυόσμο και το κουκουνάρι.

Κατεβάζουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε αλάτι και λεμόνι στη γέμιση του ντολμά.

Προσθέτουμε το αυγό και ανακατεύουμε καλά.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160 βαθμούς.

Τυλίγουμε τους ντολμάδες και τους τοποθετούμε σε πυρίμαχο σκεύος.

Ρίχνουμε το νερό και το χυμό από το δεύτερο λεμόνι, σκεπάζουμε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο το ταψί και ψήνουμε για 1,5 ώρα.

Σερβίρουμε τους ψαροντολμάδες ζεστούς με σάλτσα αυγολέμονο.