Συνταγή για ολόκληρο φιλέτο γαλοπούλας με κρασί και μέλι

Το ολόκληρο ψητό φιλέτο στήθους γαλοπούλας, είναι μια ωραία και οικονομική ιδέα για τα τραπέζια των γιορτών κι όχι μόνο.

Και το βασικότερο, είναι ότι και δεν θα σας δυσκολέψει καθόλου.

Γιατί να φτιάξουμε ολόκληρη τη γαλοπούλα αφού το λευκό κρέας του στήθους, είναι αυτό που τρώνε οι περισσότεροι και με αυτόν τον τρόπο, δεν στεγνώνει.

Μόλις βγει ροδοκόκκινο από τον φούρνο, το κρατάμε σκεπασμένο, αν δεν θέλουμε να σερβίρουμε αμέσως, ή το κόβουμε σε φέτες και το βάζουμε στο τραπέζι, με μια σάλτσα.

Και το καλύτερο, ό,τι περισσέψει, μένει σκεπασμένο για τουλάχιστον μία εβδομάδα, για τα σάντουιτς.

Ολόκληρο στήθος γαλοπούλας με κρασί και μέλι

Υλικά:

1 ολόκληρο φιλέτο από στήθος γαλοπούλας (περίπου 1,5 κιλό)

3 κ.σ. μέλι

3 κ.σ. μουστάρδα

250 ml λευκό κρασί

1 κ.σ. θυμάρι

1 κ.σ. ρίγανη

4 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κοφτά κ.γ. αλάτι – άσπρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Ανακατεύουμε το μέλι με τη μουστάρδα, το ελαιόλαδο, το θυμάρι και τη ρίγανη. Αλατοπιπερώνουμε το φιλέτο της γαλοπούλας και το αλείφουμε με το μείγμα που φτιάξαμε.

Βάζουμε σε ένα ταψί που θα χωράει ίσα-ίσα το κρέας και ρίχνουμε το κρασί.

Σκεπάζουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 45 λεπτά.

Μετά ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε για άλλα 15 λεπτά μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια.