Συνταγή για ουγγρικό λέξο: Λουκάνικο με πιπεριές και ντομάτες στον φούρνο

Αυτό είναι ένα πιάτο για να εμπλουτίσει τον γιορτινό μπουφέ σας.

Το ουγγρικό πιάτο «λέξο» (Lecso) είναι ένα νόστιμο και χορταστικό φαγητό που παρασκευάζεται κυρίως με πιπεριές, ντομάτες και κρεμμύδια, έτσι είναι ιδανικό για χορτοφάγους καλεσμένους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνοδεύει τέλεια ψητά κρέατα.

Αλλά μπορεί να μετατραπεί σε κυρίως πιάτο, ειδικά αν του προσθέσουμε λουκάνικο.

Η προσθήκη καπνιστή πάπρικας, αλλάζει προς το καλύτερο τη γεύση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ουγγρικό λέξο

Υλικά:

3 μεγάλα κρεμμύδια κομμένα σε διαγώνιες λεπτές φέτες

3-4 πιπεριές (κόκκινες και πράσινες) κομμένες σε λωρίδες

4-5 μεγάλες ντομάτες κομμένες σε καρέ

2 κουταλιές ελαιόλαδο και 1 κουταλιά βούτυρο

1 κ.σ. πάπρικα (καπνιστή ή γλυκιά, ανάλογα με την προτίμηση)

αλάτι και πιπέρι

1-2 σκελίδες σκόρδο (ψιλοκομμένες)

200γρ. λουκάνικο χωριάτικο κομμένο σε φέτες

φρέσκος μαϊντανός (για το σερβίρισμα)

Εκτέλεση:

Σε μια κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια. Τα σοτάρουμε μέχρι να γίνουν διάφανα.

Προσθέτουμε τις πιπεριές και συνεχίζουμε να σοτάρουμε για περίπου 5-7 λεπτά, μέχρι να αρχίσουν να μαλακώνουν.

Ρίχνουμε τις ντομάτες με τα ζουμάκια τους και ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε την πάπρικα, αλάτι, πιπέρι και το σκόρδο.

Προσθέτουμε λουκάνικο και ανακατεύουμε να σοταριστεί.

Αδειάζουμε το περιεχόμενο του τηγανιού, σε πυρίμαχο σκεύος, βάζουμε και το βούτυρο και ψήνουμε στους 180 βαθμούς στον αέρα του φούρνου για 30 λεπτά.

Σερβίρουμε το λέξο ζεστό, γαρνίροντας με φρέσκο μαϊντανό.