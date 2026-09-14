Συνταγή για καρπάτσιο ντομάτας με burrata και λάδι βασιλικού

Καρπάτσιο σημαίνει πολύ λεπτές φέτες από κάτι.

Αυτή η σαλάτα, γίνεται με πολύ λεπτές φέτες από ντομάτες διάφορων χρωμάτων.

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Η burrata τοποθετείται στο κέντρο και δίνει λιπαρότητα και κρεμώδη υφή.

Το λάδι βασιλικού δίνει άρωμα και ένα καλό ξύδι «ξυπνάει» τη γεύση της ντομάτας, χωρίς να την καλύπτει.

Όπως και να την σερβίρετε, θέλει, οπωσδήποτε, φρέσκο, ψωμί.

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Ντομάτα καρπάτσιο με burrata

Υλικά:

Για 4 άτομα:

Για το καρπάτσιο:

5-6 μεγάλες, ώριμες ντομάτες, κατά προτίμηση διαφορετικών χρωμάτων

2 burrata των 100-125 γρ.

30 γρ. φιστίκια Αιγίνης, ανάλατα

ανθός αλατιού

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το λάδι βασιλικού:

80 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 μεγάλη χούφτα φρέσκα φύλλα βασιλικού

1 μικρή πρέζα αλάτι

Για το dressing:

1 κ.σ. λευκό βαλσαμικό ξίδι

1 κ.σ. χυμός λεμονιού

3 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1/2 κ.γ. μέλι

ελάχιστο αλάτι

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε με το λάδι βασιλικού.

Βάζουμε τα φύλλα βασιλικού για περίπου 10 δευτερόλεπτα σε νερό που βράζει και αμέσως μετά τα μεταφέρουμε σε μπολ με παγωμένο νερό. Τα στραγγίζουμε και τα στεγνώνουμε πολύ καλά.

Τα χτυπάμε στο blender μαζί με το ελαιόλαδο και μια μικρή πρέζα αλάτι μέχρι να πάρουμε ένα έντονα αρωματικό πράσινο λάδι.

Το περνάμε από πολύ λεπτό σουρωτήρι ή φίλτρο καφέ, πιέζοντας απαλά. Θέλουμε καθαρό λάδι χωρίς κομμάτια βασιλικού. Το αφήνουμε στην άκρη.

Για το dressing χτυπάμε το ξίδι, τον χυμό λεμονιού, το μέλι, το αλάτι και το ελαιόλαδο μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Πλένουμε και στεγνώνουμε πολύ καλά τις ντομάτες. Με ένα πολύ κοφτερό μαχαίρι τις κόβουμε σε όσο το δυνατόν λεπτότερες φέτες. Δεν χρειάζεται να είναι απολύτως διάφανες, θέλουμε όμως να είναι αρκετά λεπτές ώστε να μπορούν να μαριναριστούν ελαφρά από το dressing.

Απλώνουμε τις φέτες σε μεγάλη πιατέλα, ελαφρώς αλληλοκαλυπτόμενες, σαν στεφάνι.

Ραντίζουμε με λίγο από το dressing — όχι υπερβολικά. Αφήνουμε τις ντομάτες για 5-10 λεπτά να πάρουν γεύση.

Ανοίγουμε τις burrata με τα χέρια και τις τοποθετούμε σε μεγάλα κομμάτια πάνω από τις ντομάτες.

Προσθέτουμε τα φιστίκια Αιγίνης χοντροκομμένα.

Τελειώνουμε με το λάδι βασιλικού, ανθό αλατιού και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι.

Σερβίρουμε αμέσως, μαζί με καλό προζυμένιο ψωμί.