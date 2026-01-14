Συνταγή για παραδοσιακή ιταλική φοκάτσια

Η Ιταλία, χώρα με πλούσια γαστρονομική παράδοση, μάς έχει προσφέρει αμέτρητες γεύσεις που έχουν εμπλουτίσει τη γαστρονομική μας κουλτούρα.

Ένα από τα πιο αγαπημένα και χαρακτηριστικά αρτοπαρασκευάσματα της ιταλικής κουζίνας είναι η focaccia.

Δεν είναι απλώς, ένα ακόμη ψωμί, αλλά μια γιορτή αρωμάτων και γεύσεων.

Συνδυάζει τη θεϊκή απλότητα του αλευριού με την πλούσια γεύση του ελαιόλαδου και την φρεσκάδα των βότανων με τη νοστιμιά του θαλασσινού αλατιού.

Η διαδικασία παρασκευής της είναι απλή, αλλά απαιτεί αγάπη και υπομονή, στοιχεία της ιταλικής βιοθεωρίας.

Φοκάτσια

Υλικά:

500 γρ. αλεύρι για ψωμί

350 γρ. χλιαρό νερό

10 γρ. αλάτι

10 γρ. ζάχαρη

7 γρ. ξηρή μαγιά (ή 20 γρ. φρέσκια μαγιά)

60 ml ελαιόλαδο (συν επιπλέον για επάλειψη)

φρέσκα βότανα (όπως δεντρολίβανο ή θυμάρι)

θαλασσινό αλάτι για πασπάλισμα

Εκτέλεση:

Ετοιμάζουμε τη ζύμη: Σε ένα μεγάλο μπολ, διαλύουμε τη μαγιά και τη ζάχαρη στο χλιαρό νερό. Αφήνουμε να ενεργοποιηθεί για 5-10 λεπτά.

Αναμειγνύουμε τα υλικά: Προσθέτουμε το αλεύρι και το αλάτι στο μπολ με το μείγμα της μαγιάς. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να σχηματιστεί μια κολλώδης ζύμη.

Ζυμώνουμε: Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και ζυμώνουμε τη ζύμη για περίπου 8-10 λεπτά μέχρι να γίνει λεία και ελαστική. Αν χρειάζεται, προσθέτουμε λίγο ακόμη αλεύρι.

Πρώτη ζύμωση: Τοποθετούμε τη ζύμη σε ένα ελαφρώς λαδωμένο μπολ και καλύπτουμε με μια πετσέτα. Αφήνουμε να φουσκώσει σε ζεστό μέρος για 1-2 ώρες ή μέχρι να διπλασιαστεί.

Διαμόρφωση: Αφού φουσκώσει, αδειάζουμε τη ζύμη σε ένα λαδωμένη ταψί (περίπου 30×40 εκατοστά). Με τα δάχτυλά μας, δημιουργούμε βαθουλώματα στην επιφάνεια της ζύμης.

Δεύτερη ζύμωση: Καλύπτουμε ξανά με πετσέτα και αφήνουμε να φουσκώσει για 30-40 λεπτά.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C.

Περιχύνουμε τη ζύμη με ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με θαλασσινό αλάτι και φρέσκα βότανα της επιλογής μας.

Ψήνουμε για 20-25 λεπτά ή μέχρι η φοκάτσια να γίνει χρυσή και τραγανή.

Αφήνουμε να κρυώσει σε σχάρα πριν την κόψουμε.

Αυτή η focaccia είναι τέλεια με σαλάτες, σούπες ή ακόμα και μόνη της, ή σε σάντουιτς με μορταδέλα και μοτσαρέλα.