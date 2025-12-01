Συνταγή για παραδοσιακή κοκκινιστή σούπα από μοσχάρι με κριθαράκι

Για την τέλεια σούπα, επιλέγουμε κομμάτι από ποντίκι ή κότσι μοσχαρίσιο ή ουρά με λίγο κόκκαλο, γιατί θα την κάνει πιο πλούσια.

Το λεμόνι και το ελαιόλαδο, θα μπουν στο τέλος, αφού βράσει η σούπα μας.

Μην παρασυρθείτε και ρίξετε μεγάλη ποσότητα ζυμαρικού, ώστε να υπερισχύει στη γεύση, ο ζωμός του κρέατος και των λαχανικών.

Η κλασική παραδοσιακή μοσχαρόσουπα, έχει τη γεύση του σέλινου, οπότε θα έλεγα να μην το παραλείψετε.

Οι σούπες με μοσχάρι, δεν χρειάζονται πολύ λάδι, γιατί έχουν τα λιπαρά από το κρέας.

Μοσχαρόσουπα κοκκινιστή με κριθαράκι

Υλικά:

800 γρ. μοσχάρι (ποντίκι ή κότσι)

2 κρεμμύδια ξερά (ψιλοκομμένα)

1 ματσάκι σέλινο

2 καρότα (ψιλοκομμένα)

1 κούπα κριθαράκι μέτριο ή χονδρό

2 μεγάλες φρέσκιες ντομάτες τριμμένες & 2 κ.σ. ντοματοπελτέ

4κ.σ. ελαιόλαδο

αλάτι – πιπέρι

χυμό από 1 λεμόνι

Εκτέλεση:

Πλένουμε και κόβουμε όλα τα λαχανικά σε μικρές μπουκιές.

Κόβουμε και το κρέας σε μπουκιές.

Βάζουμε το κρέας σε μεγάλη, βαθιά κατσαρόλα με 2 λίτρα κρύο νερό.

Αφήνουμε να πάρει βράση και χαμηλώνουμε, ξαφρίζοντας την επιφάνεια, μέχρι να μην σχηματίζεται αφρός.

Βράζουμε για 1 ώρα μέχρι να μαλακώσει το κρέας και ρίχνουμε τα λαχανικά, την φρέσκια ντομάτα και τον πελτέ.

Αλατοπιπερώνουμε και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 15 λεπτά. Έπειτα ρίχνουμε το κριθαράκι και μαγειρεύουμε για 15 λεπτά ακόμη. Αφαιρούμε το σέλινο.

Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και τον χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε.



