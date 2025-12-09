Συνταγή για παραδοσιακό αρνάκι γκιούλμπασι

Σμυρναίικο, μερακλίδικο φαγητό, για Κυριακάς και εορτάς.

Συνδυάζει τα πιο απλά υλικά με το μεράκι της μαγειρικής και μας θυμίζει οικογενειακά τραπέζια και γιορτές.

Μπορεί να γίνει με αρνί, κατσίκι ή χοιρινό ή συνδυασμό αυτών.

Έχει μπόλικα λαχανικά, σκόρδο και μυρωδικά.

Το μυστικό είναι στο ψήσιμο: δυνατή θερμοκρασία για λίγη ώρα και υπομονετικό ψήσιμο για 3 ώρες περίπου, σε σιγανή θερμοκρασία.

Γκιούλμπασι

Υλικά:

1,5 κιλό αρνί (σε κομμάτια)

2-3 κρεμμύδια (ψιλοκομμένα)

2-3 σκελίδες σκόρδο (ψιλοκομμένες)

3-4 πατάτες (κομμένες σε κύβους)

2-3 καρότα (κομμένα σε ροδέλες)

1 κόκκινη πιπεριά (κομμένη σε φέτες)

2-3 ντομάτες (τριμμένες ή αποφλοιωμένες)

1 φλιτζάνι ελαιόλαδο στο οποίο θα διαλύσουμε 50 γρ. μουστάρδα

1 κουταλιά σούπας ρίγανη και ξερό δεντρολίβανο ψιλοκομμένο

1 κουταλιά σούπας αλατοπίπερο

1 κουταλάκι σούπας γλυκιά πάπρικα

1 φλιτζάνι ζωμό

100 γρ. φέτα και 100 γρ. κεφαλοτύρι σε κυβάκια



Εκτέλεση:

Σε μεγάλο μπωλ ανακατεύουμε τις πατάτες, τα καρότα, τα κρεμμύδια, τις πιπεριές, τη ντομάτα και το σκόρδο.

Προσθέτουμε το κρέας, περιχύνουμε με τη μουστάρδα και το λάδι και πασπαλίζουμε με το αλατοπίπερο, τη ρίγανη και το δεντρολίβανο.

Ανακατεύουμε καλά, τρίβοντας το κρέας με όλα τα υλικά και το αφήνουμε να μαριναριστεί για τουλάχιστον μισή ώρα.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C.

Κόβουμε 4 μεγάλα κομμάτια λαδόκολλα και απλώνουμε το ένα στο ταψί και τοποθετούμε και τα υπόλοιπα, σταυρωτά, εναλλάξ, έτσι ώστε να τυλίξουμε σε δεματάκι το κρέας με τα λαχανικά.



Ρίχνουμε το κρέας με τα λαχανικά και τα υγρά από το μπολ και τα απλώνουμε. Σκορπίζουμε τη φέτα, το κεφαλοτύρι και τον ζωμό.

Τυλίγουμε προσεκτικά και σφιχτά τη λαδόκολλα γύρω από όλα τα υλικά, προσέχοντας να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής.

Φτιάχνουμε ένα πουγκί και το δένουμε στην κορυφή με σπάγκο κουζίνας.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, τυλίγουμε γύρω από το δεματάκι που έχουμε φτιάξει και αλουμινόχαρτο.

Ψήνουμε για 45 λεπτά, στη δυνατή θερμοκρασία.

Κατεβάζουμε τη θερμοκρασία στους 160°C και σιγοψήνουμε για περίπου 2,5 ώρες.

Βγάζουμε από τον φούρνο, αφήνουμε για 20 λεπτά «να ξεκουραστεί».

Μεταφέρουμε το πακέτο σε μεγάλη πιατέλα, ανοίγουμε προσεκτικά και βγάζουμε το κρέας και τα λαχανικά, μαζί με τα νόστιμα ζουμάκια τους.



