Συνταγή για παραδοσιακό γλυκό κουταλιού κυδώνι

Ο βασιλιάς των γλυκών κουταλιού, είναι το κυδώνι.

Παραδοσιακά φτιάχνεται αυτή την εποχή και διατηρεί το άρωμά του, χαρακτηριστικά.

Θα είναι καλό να επιλέξετε κυδώνια, μέτρια σκληρά: ούτε πολύ ώριμα, γιατί το γλυκό θα γίνει σαν μαρμελάδα, ούτε όμως πολύ σκληρά και άγουρα, γιατί δεν θα δώσουν τη σωστή υφή.

Η δασκάλα στα παραδοσιακά μαγειρέματα, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, συνιστά να φτιάχνουμε τα γλυκά κουταλιού σε μικρή ποσότητα για να ελέγχουμε αν θα δέσει σωστά το σιρόπι.

Όσον αφορά στο άρωμα, παραδοσιακά μπαίνει η αρμπαρόριζα, αλλά αν δεν έχετε στη γλάστρα, τότε μπορείτε να βάλετε, ξύλο κανέλα ή φλούδα λεμονιού, αν σας αρέσει.

Κυδώνι γλυκό κουταλιού

Υλικά:

500 γρ. καθαρισμένα κυδώνια

1 ποτήρι νερό

500 γρ. ζάχαρη

1 φλ. λευκή αμυγδαλόψιχα

1 κλωνάρακι αρμπαρόριζα

χυμό από 1/2 λεμόνι

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε τα κυδώνια και τα κόβουμε σε μπαστουνάκια.

Τα βάζουμε σε κατσαρόλα μαζί με το νερό και τα αφήνουμε να σιγοβράσουν για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρά.

Προσθέτουμε τη ζάχαρη και συνεχίζουμε το βρασμό σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας κατά διαστήματα, μέχρι να δέσει το σιρόπι και να πάρει το επιθυμητό χρώμα.

Ρίχνουμε τον χυμό λεμονιού, τα ασπρισμένα αμύγδαλα και την αρμπαρόριζα.

Αφήνουμε να πάρουν όλα μαζί μία τελευταία βράση και τραβάμε από την φωτιά.

Πετάμε την αρμπαρόριζα και αφήνουμε το γλυκό να κρυώσει καλά πριν το φυλάξουμε σε αποστειρωμένα βάζα.