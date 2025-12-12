Συνταγή για παραδοσιακό σάμαλι με επικάλυψη σοκολάτας

Οι μέρες της νηστείας αξίζουν και αυτές ένα σιροπιαστό γλυκό, που εντυπωσιάζει, μόλις σερβιριστεί και μοσχοβολάει παράδοση.
Αλλά και οι χορτοφάγοι μπορούν να απολαύσουν αυτό το σάμαλι με επικάλυψη σοκολάτας.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μπορείτε να παραλείψετε τη σοκολάτα και να βάλετε σε κάθε κομμάτι ένα ασπρισμένο αμυγδαλάκι, πριν βάλετε το γλυκάκι στον φούρνο.
Χρειάζεται υπομονή και αναμονή καμία ώρα, για να τραβήξει το σιμιγδάλι την υγρασία από το γάλα καρύδας και να φουσκώσει.
Όσο για το σιρόπι, επειδή πρέπει να είναι εντελώς κρύο, μπορείτε να το φτιάξετε ακόμη και από την προηγούμενη ημέρα και να το φυλάξετε στο ψυγείο.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σάμαλι με επικάλυψη σοκολάτας
Υλικά:
- 175 γρ. σιμιγδάλι χονδρό
- 175 γρ. σιμιγδάλι ψιλό
- 180 γρ. ζάχαρη
- 1/2 κ.γ. μαγειρική σόδα
- 200 ml φυτικό γάλα καρύδας χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χλιαρό
- λίγο ηλιέλαιο για το ταψί
Για το σιρόπι:
- 350 γρ. ζάχαρη
- 400 ml νερό
- 1 κ.σ. χυμό λεμονιού και 1 φλούδα λεμονιού
Για την επικάλυψη:
- 200 γρ. κουβερτούρα
- 1/2 φλ. φυτικό γάλα
- 60 γρ. αμύγδαλα ασπρισμένα, για διακόσμηση
Εκτέλεση:
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τα δύο σιμιγδάλια, τη ζάχαρη, τη σόδα και το φυτικό γάλα, μέχρι να αναμειχθούν καλά.
Λαδώνουμε ένα ταψί 30 εκατοστών και αδειάζουμε το μείγμα.
Στρώνουμε την επιφάνεια με σπάτουλα και το αφήνουμε στην άκρη, για καμιά ώρα, να φουσκώσει.
Ετοιμάζουμε το σιρόπι, βάζοντας σε κατσαρόλα, το νερό και τη ζάχαρη, σε δυνατή φωτιά και βράζουμε μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη και να αρχίσει να κοχλάζει.
Ρίχνουμε τον χυμό και τη φλούδα λεμονιού συνεχίζοντας το βράσιμο για ακόμα 5 λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει.
Μόλις το σιμιγδάλι απορροφήσει το γάλα, χαράζουμε το γλυκό, σε ρόμβους.
Βάζουμε στον προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να πάρει χρυσό χρώμα.
Μόλις το βγάλουμε από τον φούρνο χαράζουμε ξανά τα κομμάτια με το μαχαίρι, όπου είχαμε κόψει.
Ρίχνουμε με την κουτάλα, όλο το κρύο σιρόπι στο ζεστό γλυκό και το αφήνουμε να τραβήξει.
Για την επικάλυψη σοκολάτας: λιώνουμε την κουβερτούρα που έχουμε κόψει σε κομμάτια μαζί με το φυτικό γάλα, σε μπεν μαρί ή στο φούρνο μικροκυμάτων, ανακατεύοντας συνεχώς.
Μόλις ομογενοποιηθεί ρίχνουμε πάνω από το σάμαλι το οποίο έχει πια κρυώσει και τη στρώνουμε με μια σπάτουλα.
Βάζουμε στο κέντρο κάθε κομματιού από ένα ασπρισμένο αμύγδαλο για να διακοσμήσουμε.