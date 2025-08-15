Συνταγή για παραδοσιακούς κεφτέδες της ταβέρνας

Τα αγαπημένα κεφτεδάκια της γιαγιάς, τα βρίσκουμε πλέον μόνο σε ιστορικά, παραδοσιακά ταβερνάκια.
Ο λόγος είναι ότι πλέον, δύσκολα μπαίνουμε στον κόπο του τηγανίσματος με τον κλασικό τρόπο.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Βεβαίως, μπορούμε να βάλουμε τους κεφτέδες στη φριτέζα αέρος, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε, ότι θα υπάρχει διαφορά.
Αν λοιπόν έχετε κέφι να φτιάξετε παραδοσιακούς κεφτέδες, για να το ρίξετε έξω, μια φορά, τότε ιδού η δοκιμασμένη συνταγή.
Τα παρακάτω υλικά βγάζουν 30-35 κεφτέδες, αναλόγως το μέγεθός τους.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Παραδοσιακοί κεφτέδες
- Υλικά:
1 κιλό κιμάς μοσχαρίσιος, από ελιά
- 50 γρ. τριμμένη φρυγανιά
- 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, τριμμένο
- 2 αυγά
- 2 κ.σ. ψιλοκομμένος φρέσκος δυόσμος ή αποξηραμένος
- 1/2 κ.σ. ρίγανη αποξηραμένη
- 100 ml ελαιόλαδο
- 1 σκελίδα σκόρδο, πολτοποιημένη
- αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
- αλεύρι για το πανάρισμα
- λάδι για το τηγάνισμα
Εκτέλεση:
Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τον κιμά, τη φρυγανιά, το κρεμμύδι, τα αυγά, τον δυόσμο, τη ρίγανη, τα 100 ml ελαιόλαδο, το σκόρδο και το αλατοπίπερο και ζυμώνουμε καλά.
Σκεπάζουμε το μπολ με μεμβράνη και το βάζουμε 2 ώρες στο ψυγείο, για να σφίξει και να αναμειχθούν οι γεύσεις.
Σε ένα μεγάλο βαθύ τηγάνι βάζουμε ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο μέχρι τη μέση του σκεύους. Ζεσταίνουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.
Πλάθουμε ελαφρώς πλακουτσωτούς κεφτέδες, περίπου 50 γραμμάρια ο καθένας. Τους αλευρώνουμε, σε ένα ρηχό πιάτο. Πριν τους βάλουμε στο τηγάνι τους τινάζουμε να φύγει το περιττό αλεύρι και τους ρίχνουμε στο καυτό λάδι, σε παρτίδες.
Χαμηλώνουμε ελαφρά τη φωτιά και τηγανίζουμε κάθε παρτίδα με κεφτέδες, για 5-6 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν ομοιόμορφα.
Τους βγάζουμε σε χαρτί κουζίνας και τους σερβίρουμε ζεστούς.