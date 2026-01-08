Συνταγή για παραδοσιακούς ντολμάδες αμπελόφυλλου με κιμά

Αυτό δεν είναι απλώς ένα φαγητό, είναι το πιάτο πού έκανε διάσημο σε όλο τον κόσμο, η Μαρίκα Μητσοτάκη.

Είναι αυτό που σερβίριζε η αστή οικοδέσποινα, σε πολλούς προέδρους ξένων χωρών ακόμη και σε βασιλείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα επιφωνήματα θαυμασμού τους επισφράγιζαν ακόμη και πολιτικές συμφωνίες, λέγεται.

Εμείς τα φτιάχνουμε συνήθως ορφανά, δηλαδή μόνο με ρύζι και μυρωδικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι με τον κιμά, γίνονται πλήρες πιάτο. Αυτή είναι η εύκολη εκδοχή τους, όχι η πιο σύνθετη συνταγή της Μαρίκας.

Μπορούμε να τα σερβίρουμε ως πρώτο πιάτο σε οικογενειακές στιγμές και γιορτές με την πλούσια σάλτσα αυγολέμονο που τα απογειώνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ντολμαδάκια αμπελόφυλλου με αυγολέμονο

Υλικά:

250γρ. αμπελόφυλλα

250γρ. μοσχαρίσιος κιμάς

1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο και 2 φρέσκα και 1 κ.σ. άνηθο ψιλοκομμένο (προαιρετικά)

2 κουταλιές της σούπας ρύζι

1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

1 κουταλάκι σκόρδο τριμμένο

χυμό από 1 λεμόνι

αλάτι – πιπέρι

Για το αυγολέμονο:

1 αυγό και 1 λεμόνι και λίγος ζωμός από την κατσαρόλα

Εκτέλεση:

Σε βραστό νερό ζεματίζουμε για ένα λεπτό τα φύλλα.

Σε μια κατσαρόλα, σοτάρουμε το κρεμμύδι με λίγες κουταλιές ελαιόλαδο μέχρι να γίνει διάφανο.

Προσθέτουμε τον κιμά και το σκόρδο, ανακατεύοντας μέχρι να ροδίσουν.

Μετά, ρίχνουμε το ρύζι (το έχουμε βάλει από το βράδυ σε νερό να μαλακώσει), αλάτι και πιπέρι και αφήνουμε τη γέμιση να ψηθεί για 2-3 λεπτά.

Αφού ετοιμάσουμε τη γέμιση, παίρνουμε ένα φύλλο και τοποθετούμε στη βάση του μία κουταλιά του γλυκού, από το μείγμα.

Διπλώνουμε τις άκρες, προς τα μέσα και τυλίγουμε απαλά. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με όλα τα φύλλα.

Τοποθετούμε τα ντολμαδάκια σε μια κατσαρόλα, προσθέτουμε νερό μέχρι να τα καλύψει και βάζουμε να βράσουν σε μέτρια φωτιά για περίπου 30 λεπτά, σκεπασμένα με ένα πιάτο.

Μόλις βράσουν, ετοιμάζουμε το αυγολέμονο χτυπώντας το αυγό, με το χυμό λεμονιού σε ένα μπολ. Προσθέτουμε σιγά-σιγά ζωμό από την κατσαρόλα και ανακατεύουμε συνεχώς, ώστε να μην ψηθεί το αυγό, αλλά να ζεσταθεί η σάλτσα και να ενσωματωθεί σωστά στην κατσαρόλα.

Ρίχνουμε το αυγολέμονο στην κατσαρόλα και ανακινούμε απαλά.

Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς και σερβίρουμε.