Συνταγή για patatas bravas με κόκκινη σάλτσα ντομάτας και πάπρικας

Οι πατάτες μπράβας—τραγανές τηγανητές πατάτες με συνοδευτική σάλτσα, είναι δημοφιλής λιχουδιά σε όλη την Ισπανία. Διαφέρουν, ωστόσο, όχι μόνο σε κάθε περιοχή της χώρας αλλά και σε κάθε τάπας μπαρ όπου τις δοκιμάζετε.

Στη νότια Ισπανία, σερβίρονται με μια πικάντικη σάλτσα πάπρικας χωρίς ντομάτα. Στη Μαδρίτη, σερβίρονται με μια σάλτσα πάπρικας-ντομάτας, που μοιάζει με κέτσαπ και, συχνά, μια κουταλιά μαγιονέζα στο πλάι. Στη Βαρκελώνη, σχεδόν πάντα συνοδεύονται από μία κουταλιά αγιολί (μια κρεμώδη σάλτσα σκόρδου) και μια σάλτσα μπράβα.

Οι Ισπανοί που είναι του «έξω», σπάνια φτιάχνουν πατάτες μπράβας στο σπίτι, αφού μπορούν να τις φάνε με τους φίλους στο τάπας μπαρ της γωνίας του σπιτιού τους.

Εμείς που δεν έχουμε τάπας μπαρ στη γωνία, μπορούμε να τις φτιάξουμε σπίτι, για να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό.

Σύμφωνα με τη συνταγή μπορούμε να παραλείψουμε το τηγάνισμα κάνοντας ένα από τα αγαπημένα μου κόλπα για τις πιο τραγανές ψητές πατάτες (δείτε παρακάτω, τα εξηγώ όλα).

Πατάτες μπράβας

Υλικά:

4 μεσαίες πατάτες, κομμένες σε κύβους 2,5 εκ.

3 κ.σ. ελαιόλαδο

3/4 κ.γ. αλάτι

1/4 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1 φλ. ντομάτα στον τρίφτη

2 κ.γ. ξύδι

2 κ.γ. καπνιστή πάπρικα

1/2 κ.γ. καυτερή πάπρικα (ή 1/4 κ.γ. πιπέρι καγιέν)

1/2 κ.γ. σκόνη σκόρδου

1 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο ​​μαϊντανό

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C και τοποθετούμε μια σχάρα στο κέντρο του φούρνου.

Βάζουμε τις κομμένες σε κύβους πατάτες, σε ένα μεγάλο μπωλ κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων. Σκεπάζουμε το μπολ και ψήνουμε στον φούρνο μικροκυμάτων σε διαστήματα 2 λεπτών. Δοκιμάζουμε τις πατάτες με ένα μαχαίρι μετά από κάθε γύρο 2 λεπτών και τις ανακατεύουμε.

Οι πατάτες είναι έτοιμες όταν το μαχαίρι τρυπάει εύκολα, αλλά βγαίνει με προσπάθεια. Στον φούρνο μικροκυμάτων μου, των 800 watt, αυτό χρειάστηκε 8 έως 10 λεπτά, αλλά ο χρόνος σας μπορεί να διαφέρει.

Στραγγίζουμε το νερό που έχει μαζευτεί στο μπολ, ρίχνουμε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε μέχρι να καλυφθούν ομοιόμορφα οι πατάτες.

Απλώνουμε τις πατάτες σε μία στρώση σε ένα ρηχό ταψί. Ψήνουμε μέχρι να αρχίσουν να γίνονται τραγανές στον πάτο, για 20 λεπτά. Τις γυρίζουμε με σπάτουλα συνεχίζουμε το ψήσιμο μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανές, για άλλα 20 λεπτά.

Ενώ ψήνονται οι πατάτες, ανακατεύουμε την ντομάτα, την υπόλοιπη 1 κουταλιά της σούπας λάδι, το ξίδι, το σκόρδο, τη γλυκιά πάπρικα και την καυτερή πάπρικα, σε μια μικρή κατσαρόλα. Αφήνουμε να σιγοβράσει σε μέτρια φωτιά, για περίπου 5 λεπτά.

Για να σερβίρουμε, μεταφέρουμε τις πατάτες σε μια πιατέλα σερβιρίσματος, περιχύνουμε με σάλτσα ντομάτας και γαρνίρουμε με μαϊντανό. Βάζουμε την υπόλοιπη σάλτσα σε μπολάκι στο πλάι της πιατέλας.