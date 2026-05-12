Bagatelle Athens x Ovio: Four Hands dinner με τον Πάνο Ιωαννίδη στην Astir Marina Βουλιαγμένης

H Astir Marina Βουλιαγμένης φιλοξενεί μια συνεργασία υψηλής γαστρονομίας με μεσογειακές αναφορές, signature cocktails και ειδικά διαμορφωμένο μενού γύρω από τη δημιουργική κουζίνα.

Ένα ξεχωριστό Four Hands Event ετοιμάζεται να φέρει κοντά τέσσερις διαφορετικούς γαστρονομικούς προορισμούς — την Αθήνα, τη Ρώμη, το Λονδίνο και το Saint Tropez — μέσα από τη συνεργασία του Bagatelle Athens με το Ovio και τον σεφ Πάνο Ιωαννίδη. Από τις 14 έως τις 17 Μαΐου 2026, το εστιατόριο της Astir Marina Βουλιαγμένης θα παρουσιάσει ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα, με κοινό άξονα τη γεύση, την εποχικότητα και τη δημιουργική ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Από την πλευρά του Bagatelle, στην Αθήνα θα βρεθούν ο chef του Bagatelle London, Giuseppe Stripolli, καθώς και ο Johann Bouard, Head Mixologist όλων των Bagatelle παγκοσμίως, μεταφέροντας τη χαρακτηριστική κοσμοπολίτικη ταυτότητα του brand. Στην αντίπερα όχθη, ο chef Πάνος Ιωαννίδης και η ομάδα του Ovio θα παρουσιάσουν signature πιάτα του εστιατορίου, ειδικά προσαρμοσμένα για τη συγκεκριμένη συνεργασία, με αναφορές στη θαλάσσια ατμόσφαιρα της Βουλιαγμένης. Το cocktail σκέλος του event συμπληρώνει η ταλαντούχα bartender Πόπη Σεβαστού.

Το μενού του Bagatelle Athens θα περιλαμβάνει μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα του brand, όπως μελιτζάνες με παρμεζάνα και μπουράτα, αλλά και αρνί με μυρωδικά και ταρτάκια λαχανικών με τρούφα. Από την πλευρά του Ovio, θα παρουσιαστούν δημιουργίες όπως η κρύα σούπα Panzanella με ταρτάρ γαρίδας Κοιλάδος, το tartare ψαριού ημέρας με φρέσκια καλοκαιρινή τρούφα και τα spaghetti Chitarra bianco-nero με μπαρμπούνια Savoro.

Το event θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 17 Μαΐου, με dinner service στις 14 και 15 Μαΐου από τις 19:00 έως τις 23:30 και lunch & dinner service στις 16 και 17 Μαΐου από τις 13:30 έως τις 23:30.

Για κρατήσεις:

https://bagatelle.com/venues/athens/booking

Bagatelle Athens: Astir Marina Βουλιαγμένης, Απόλλωνος 77, Βουλιαγμένη

Τηλ. 2144448240