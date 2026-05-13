Συνταγή για μελιτζάνες γεμιστές με κιμά

Σαν «παπουτσάκι», αλλά χωρίς τη μπεσαμέλ.

Το καρνιγιαρίκ είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα της ανατολικής Μεσογείου, με έντονη παρουσία στην ελληνική και τουρκική κουζίνα.

Είναι πλούσιο, γιορτινό πιάτο με βασικά υλικά τη μελιτζάνα, τον κιμά και τη ντομάτα.

Τα συγκεκριμένα υλικά το καθιστούν κυρίως πιάτο.

Προσωπικά, θα έβαζα μια τηγανιά πατάτες στο πλάι.

Καρνιγιαρίκ

Υλικά:

800 γρ. μελιτζάνες (4 μέτριες)

300 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος

120 γρ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

10 γρ. σκόρδο (2–3 σκελίδες)

250 γρ. ντομάτα ώριμη, τριμμένη ή ψιλοκομμένη

30 γρ. ελαιόλαδο

30 γρ. πελτές ντομάτας

5 γρ. αλάτι

2 γρ. μαύρο πιπέρι

2 γρ. πάπρικα

1 γρ. κύμινο (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Κόβουμε τις μελιτζάνες στη μέση κατά μήκος και τις χαράζουμε ελαφρά. Τις αλατίζουμε και τις αφήνουμε για λίγο ώστε να αποβάλλουν την πικράδα τους, έπειτα τις ξεπλένουμε και τις σκουπίζουμε καλά.

Τις ψήνουμε ή τις σοτάρουμε μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν λίγο χρώμα.

Σε βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο μέχρι να γίνουν διάφανα και αρωματικά. Προσθέτουμε τον κιμά και τον καβουρδίζουμε μέχρι να πάρει χρώμα και να σπάσει σε μικρά κομμάτια.

Ενσωματώνουμε τον πελτέ, την ντομάτα και τα μπαχαρικά και αφήνουμε το μείγμα να σιγομαγειρευτεί μέχρι να δέσει και να αποκτήσει πλούσια, συμπυκνωμένη υφή.

Ανοίγουμε τις μελιτζάνες ελαφρά και τις γεμίζουμε με τον κιμά. Τις τοποθετούμε σε ταψί και βάζουμε λίγο νερό, στον πάτο για να διατηρηθούν ζουμερές κατά το ψήσιμο.

Ψήνουμε για περίπου 25–30 λεπτά, μέχρι να ενωθούν τα αρώματα και να μαλακώσουν πλήρως οι μελιτζάνες.

Αφήνουμε το φαγητό να σταθεί για λίγα λεπτά πριν το σερβίρισμα, ώστε να σταθεροποιηθεί η γέμιση και να αναδειχθεί η ισορροπία των γεύσεων.