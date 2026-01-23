Συνταγή για πικάντικο σολομό ψητό στον φούρνο

Ο σολομός, ψητός στον φούρνο, είναι μία εύκολη πρόταση για γεύμα, με ένα ευκολοδιαχειρίσιμο υλικό.

Αν τώρα θέλουμε κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα, μπορούμε να πειραματιστούμε με εντάσεις και υλικά για μια πιο τολμηρή σάλτσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως μια πλούσια μαρινάδα από σάλτσα σόγιας και πικάντικη μουστάρδα, για τους μερακλήδες.

Σερβίρουμε με ψητές χρωματιστές πιπεριές και φουντίτσες μπρόκολου.

Αλλά και με μια απλή πατατοσαλάτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πικάντικος σολομός ψητός στον φούρνο

Υλικά:

4 φιλέτα σολομού

1/2 φλιτζάνι σάλτσα σόγιας

1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

6 κουταλιές της σούπας καυτερή μουστάρδα

4 κουταλιές της σούπας μέλι ή καστανή ζάχαρη

χυμό από 1 λεμόνι

2 πιπεριές (πράσινη και κόκκινη κομμένες μπαστουνάκια)

5 σκελίδες σκόρδου ψιλοκομμένες

2 κουταλάκια του γλυκού ξερή ρίγανη

1,2 κ.γ. νιφάδες μπούκοβο

Εκτέλεση:

Αρχικά, κόβουμε τις πιπεριές.

Σε ένα μπολ, ρίχνουμε την σάλτσα σόγιας, τον χυμό λεμονιού, την καστανή ζάχαρη, την πικάντικη μουστάρδα, τη ρίγανη και το ελαιόλαδο.

Ανακατεύουμε τα υλικά.

Ρίχνουμε τις κομμένες πιπεριές και το μπούκοβο και ανακατεύουμε ξανά.

Τοποθετούμε τον σολομό σε ένα άλλο μπολ και ρίχνουμε τη μαρινάδα πάνω του.

Αφήνουμε το μπολ στο ψυγείο για τουλάχιστον 15 έως 20 λεπτά, ή για 1 ώρα πριν το μαγείρεμα, σκεπασμένο με μια διάφανη μεμβράνη.

Αδειάζουμε το μπολ και τη μαρινάδα σε ταψί, στρωμένο με λαδόκολλα ψησίματος και αλουμινόχαρτο.

«Στρώνουμε» τις πιπεριές πάνω στα φιλέτα του σολομού και τα κλείνουμε όλα σε πακέτο.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C και ψήνουμε για 10-12 λεπτά.

Όταν είναι έτοιμο, σερβίρουμε ζεστό, ιδανικά με πατατοσαλάτα και μπρόκολο.