Συνταγή για πικάντικο τραγανό κιμά σε δροσερή σάλτσα γιαουρτιού

Ο συνδυασμός δύο περσικών πιάτων, του kebab koobideh και του mast-o-khiar, ήταν η δημοφιλέστερη συνταγή των New York Times για την περασμένη χρονιά.

Πικάντικος, σοταρισμένος κιμάς βοδινού πάνω σε δροσερό γιαούρτι με αγγούρι και δυόσμο, είναι ένα εύκολο και νόστιμο πιάτο για τις καθημερινές ή ως ορεκτικό στα τραπέζια μας.

Τα καρύδια και οι σταφίδες, δίνουν τραγανότητα και γλυκύτητα για να εξισορροπήσουν το αλμυρό κρέας και το αρωματικό γιαούρτι.

Δύο κουταλιές της σούπας φιστίκια ή κουκουνάρια μπορούν να αντικαταστήσουν τα καρύδια.

Μπορούμε να σερβίρουμε με λίγες σταγόνες πετιμέζι και ζεστές αραβικές πίτες.

Πικάντικος κιμάς με σάλτσα γιαουρτιού

Υλικά:

2 φλιτζάνια στραγγιστό γιαούρτι πλήρες ή χαμηλών λιπαρών

2 μίνι αγγουράκια τριμμένα στις μεγάλες τρύπες ενός τρίφτη

3 κ.σ. ψιλοκομμένο δυόσμο

1 μεγάλη σκελίδα σκόρδο, πολτοποιημένη

½ κιλό κιμάς μοσχαρίσιος

1 μικρό κίτρινο κρεμμύδι, τριμμένο

½ κ.γ. τριμμένο κουρκουμά

2 κ.γ. αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

¼ φλ. χονδροκομμένα καρύδια

2 κ.σ. σταφίδες

Εκτέλεση:

Τρίβουμε τα αγγουράκια και τα πιέζουμε ανάμεσα στις παλάμες μας, να φύγει το πολύ νερό.

Σε ένα μπολ βάζουμε το γιαούρτι, το τριμμένο αγγούρι, τον ψιλοκομμένο δυόσμο και το σκόρδο.

Ανακατεύουμε καλά και βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε.

Ρίχνουμε τον μοσχαρίσιο κιμά, το κρεμμύδι, τον κουρκουμά, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και άφθονο μαύρο πιπέρι σε ένα δεύτερο μεσαίο μπολ και ανακατεύουμε καλά.

Βάζουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι να κάψει καλά και ρίχνουμε τον κιμά σε κομμάτια να καβουρδιστεί.

Δεν ανακατεύουμε, αφήνουμε να ροδίσει και να γίνει τραγανός στην κάτω πλευρά για 6 έως 8 λεπτά.

Ύστερα με ξύλινη κουτάλα, ανακατεύουμε τον κιμά, σπάζοντας τυχόν πολύ μεγάλα κομμάτια. Προσθέτουμε τα καρύδια και τις σταφίδες και συνεχίζουμε το μαγείρεμα, για 3-4 λεπτά ακόμα.

Βγάζουμε το γιαούρτι από το ψυγείο και ρίχνουμε το υπόλοιπο 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι.

Απλώνουμε το γιαούρτι σε μια πιατέλα σερβιρίσματος και ρίχνουμε από πάνω τον τραγανό κιμά.

Σερβίρουμε με λίγες σταγόνες πετιμέζι και ζεστές αραβικές πίτες.