Συνταγή για πιπεριές σκορδάτες στον φούρνο

Μεσογειακός μεζές
Πιπεριές σκορδάτες
Ηλιάνα Σκιαδά

Οι ψητές πιπεριές δεν είναι απλώς ένας μεζές, αλλά ένα ταξίδι σε κάθε γωνιά της Μεσογείου.

Κάθε χώρα του Μεσογειακού Νότου, έχει τον δικό της τρόπο να μαρινάρει και να ψήνει πιπεριές.

Διαφέρουν τα μυρωδικά, αλλά όλες οι συνταγές, έχουν βάση το σκόρδο και το ελαιόλαδο.  

Το ψήσιμο της πιπεριάς στο φούρνο ή στη φωτιά, αναδεικνύει τη φυσική τους γλυκύτητα και τη βαθιά τους γεύση.

Τρώγονται ζεστές, αλλά φυλάσσονται σε βαζάκι με λάδι στο ψυγείο.

Σκορδάτες ψητές πιπεριές

Υλικά:

  • 4-5 πιπεριές (κόκκινες, κίτρινες ή πράσινες)
  • 4 σκελίδες σκόρδο (ψιλοκομμένες)
  • 4 κουταλιές ελαιόλαδο
  • 1 κουταλιά ξύδι (μπαλσάμικο ή λευκό)
  • αλάτι – πιπέρι
  • 1 κ.γ. ρίγανη & 1 κ.γ. ψιλοκομμένο μαϊντανό 

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C.

Πλένουμε τις πιπεριές και τις κόβουμε στη μέση, αφαιρώντας σπόρους και μεμβράνες.

Σε ένα μπωλ, αναμειγνύουμε το ελαιόλαδο, το ψιλοκομμένο σκόρδο, το ξύδι, το αλάτι, το πιπέρι, τη ρίγανη και το μαϊντανό. Ανακατεύουμε καλά ώστε να ενωθούν όλα τα υλικά.

Αλείφουμε τις πιπεριές με το μείγμα, από την εσωτερική τους πλευρά και τοποθετούμε τις πιπεριές σε ένα ταψί με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω. Κρατάμε το υπόλοιπο μείγμα.

Ψήνουμε τις πιπεριές στον φούρνο για περίπου 30-35 λεπτά, ή μέχρι να μαλακώσουν και να αποκτήσουν ελαφρύ χρώμα.

Αφού βγάλουμε τις πιπεριές από τον φούρνο, τις αλείφουμε με το υπόλοιπο αρωματικό λάδι και τις αφήνουμε να κρυώσουν λίγο πριν τις σερβίρουμε. 

