Συνταγή για πίτσα meat lovers

Με έτοιμη φρέσκια ζύμη
Ηλιάνα Σκιαδά

Για μένα, η πίτσα για τους εραστές του κρέατος χρειάζεται τουλάχιστον τρία πράγματα: χοιρινό κιμά, ζαμπόν και πεπερόνι.

Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε περισσότερα υλικά, αλλά δεν θέλουμε να βαρύνουμε υπερβολικά την πίτσα, ώστε να μπορεί να φαγωθεί με το χέρι και όχι με μαχαιροπίρουνο.

Τα υλικά πρέπει να μένουν πάνω στο κάθε κομμάτι και αυτό να μην λυγίζει.

Αυτές είναι οι αγαπημένες μου ποσότητες για μια ωραία ισορροπημένη πίτσα.

Ανεξάρτητα από τη ζύμη που θα χρησιμοποιήσετε, προτείνω φρέσκια, ψυγείου, φροντίστε να την αφήσετε να έρθει σε πλήρη θερμοκρασία δωματίου πριν την απλώσετε στο ταψί. 

Πίτσα meat lovers

Υλικά:

  • 250 γρ. χοιρινό κιμά + 1/2 φλ. σάλτσα μπάρμπεκιου
  • 1 κιλό φρέσκια ζύμη πίτσας σε θερμοκρασία δωματίου, σπιτική ή αγορασμένη
  • 1/2 φλιτζάνι σάλτσα για πίτσα 
  • 500 γρ. μοτσαρέλα, τριμμένη
  • 115 γρ. ζαμπόν σε λωρίδες
  • 115 γρ. φέτες πεπερόνι
  • 1 μέτρια κόκκινη πιπεριά , κομμένη σε λεπτές φέτες
  • ρίγανη
  • αλατοπίπερο

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C

Σοτάρουμε τον χοιρινό κιμά για 8-10 λεπτά, τον αλατοπιπερώνουμε και ρίχνουμε τη σάλτσα μπάρμπεκιου.

Λαδώνουμε ένα μεγάλο ταψί και απλώνουμε με τα χέρια τη ζύμη, δημιουργώντας περιμετρικά χείλος, με τα δάχτυλά μας.

Μην ανησυχήσετε αν η ζύμη πίτσας σκιστεί ή τρυπήσει λίγο, απλώς μπαλώνουμε με τα χέρια το σημείο και θα ψηθεί μια χαρά!

Προσπαθούμε η ζύμη να έχει ομοιόμορφο πάχος στον πάτο του ταψιού, αλλά δεν χρειάζεται να είναι τέλεια. 

Απλώνούμε τη σάλτσα ντομάτας σε λεπτή στρώση. 

Προσθέτουμε το τυρί και ύστερα τον κιμά, το ζαμπόν, το πεπερόνι και την κόκκινη πιπεριά.

Ρίχνουμε λίγη ρίγανη και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ψήνουμε την πίτσα για 20 με 25 λεπτά.

Είναι έτοιμη όταν η κόρα γύρω από τις άκρες φουσκώσει και έχει πάρει ένα βαθύ καφέ χρώμα. 

