Συνταγή για πλούσια σούπα με φασόλια χάντρες και ντομάτα

Τα όσπρια δίνουν τα πιο χορταστικά και θρεπτικά πιάτα του χειμώνα.

Μπορούν όλα τα είδη και μεγέθη να μαγειρευτούν ως σούπα, αραιή ή πηχτή, αλλά και στον φούρνο, όπου θα μείνουν πιο τραγανά μέσα στο λαδάκι τους.

Τα φασόλια χάντρες, τα οποία μαγειρεύουμε συνήθως με κρέας στην κατσαρόλα, γίνονται και σούπα.

Ανάλογα με την πυκνότητα που επιθυμούμε, μπορούμε να πολτοποιήσουμε 1-2 φλιτζάνια από τα βρασμένα φασόλια για να πήξει περισσότερο ή λιγότερο η σούπα μας.

Λίγα τραγανά κρουτόν, ιδανικά από προζυμένιο ψωμί και μια κουταλιά φρέσκο τυρί κρέμα, θα απογειώσουν το πιάτο στο σερβίρισμα.

Σούπα με φασόλια χάντρες

Υλικά:

500 γρ. φασόλια χάντρες

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 καρότο τριμμένο

1 μικρή κόκκινη πιπεριά σε μικρά καρέ

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

½ φλιτζάνι ελαιόλαδο

1 μεγάλο νεροπότηρο ντομάτα στον τρίφτη

1 φύλλο δάφνης

αλάτι και πιπέρι

2-3 φλιτζάνια νερό ή ζωμό λαχανικών ή κρέατος

χυμό από ½ λεμόνι

λίγο φρέσκο θυμάρι ψιλοκομμένο για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Μουλιάζουμε τα φασόλια, από το προηγούμενο βράδυ, τα βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν και τα σουρώνουμε.

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, σοτάρουμε το κρεμμύδι, τα λαχανικά και το σκόρδο, με το ελαιόλαδο, για 4-5 λεπτά.

Προσθέτουμε τη ντομάτα και τη δάφνη και σοτάρουμε 2-3 λεπτά.

Ρίχνουμε τα βρασμένα φασόλια και 3 φλιτζάνια βραστό νερό ή ζωμό.

Αφήνουμε να πάρει βράση και χαμηλώνουμε τη φωτιά.

Παίρνουμε 1 φλιτζάνι φασόλια και τα πολτοποιούμε στο μπλέντερ.

Τα ανακατεύουμε πίσω στην κατσαρόλα, ρίχνουμε τον χυμό λεμονιού και αφήνουμε να σιγοβράσει για ακόμη 15λεπτά, μέχρι η σάλτσα να δέσει και να γίνει πηχτή και κρεμώδης η σούπα μας.

Δοκιμάζουμε το αλατοπίπερο και σερβίρουμε, με φρυγανισμένο ψωμί ή κρουτόν και μια κουταλιά τυρί κρέμα.