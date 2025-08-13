Συνταγή για Πολίτικη κρέμα με καρύδα και αμύγδαλα

Αυτή η κρέμα είναι τόσο αγαπητή και δημοφιλής στην Τουρκία, που πωλείται σε φακελάκια στο σουπερ μαρκετ, όπως το δικό μας «άνθος αραβοσίτου».

Εκεί είναι γνωστή ως κεσκιούλ και θεωρείται το εύκολο σπιτικό επιδόρπιο.

Είναι πλούσια, αρωματική και βουτυράτη και ετοιμάζεται σε μία κατσαρόλα.

Δεν είναι νηστίσιμη, όπως μπορεί να γίνει εύκολα, με μία αντικατάσταση του γάλακτος, με φυτικό, το μαλεμπί ή μουχαλεμπί.

Σερβίρεται σε ατομικά μπολάκια ή ποτηράκια και γαρνίρεται με τριμμένη καρύδα και αμύγδαλα.

Πολίτικη κρέμα με καρύδα και αμύγδαλα

Υλικά:

1 λίτρο φρέσκο γάλα, πλήρες

2 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κ.σ. κορν φλάουρ

7 κ.σ. ζάχαρη

2 κ.σ. τριμμένη καρύδα

1 κρόκος αυγού

2 κ.γ. βούτυρο

150 γρ. αμυγδαλόψιχα χοντροτριμμένη

Εκτέλεση:

Σε βαθιά κατσαρόλα, εκτός φωτιάς, ανακατεύουμε καλά, το γάλα, το αλεύρι, το κορν φλάουρ, τη ζάχαρη και την καρύδα, με το σύρμα.

Ανάβουμε τη φωτιά, μέτρια προς δυνατή, βάζουμε πάνω την κατσαρόλα και ανακατεύουμε συνεχώς για περίπου 12 λεπτά, μέχρι να δέσει η κρέμα και να είναι λεία. Κατεβάζουμε από τη φωτιά.

Προσθέτουμε τον κρόκο και ανακατεύουμε καλά, να ενσωματωθεί στην κρέμα.

Ρίχνουμε και το βούτυρο και ανακατεύουμε καλά, μέχρι να λιώσει και να γυαλίσει η κρέμα μας.

Μοιράζουμε την κρέμα σε 6 μεγάλα μπολάκια ή 8 μικρότερα ποτήρια και αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς σε θερμοκρασία δωματίου, για περίπου 2 ώρες.

Αν την θέλουμε παγωμένη, την βάζουμε και στο ψυγείο.

Σερβίρουμε με τα τριμμένα αμύγδαλα.