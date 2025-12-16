Συνταγή για πορκέτα γεμιστή με δαμάσκηνα και κάστανα

Τραγανή έξω, με πλούσια γέμιση εσωτερικά, η πορκέτα, είναι χοιρινή κοιλιά, γεμιστή και τυλιγμένη.

Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή όταν έρθει στο τραπέζι αλλά και όταν οι καλεσμένοι μας τη γευτούν.

Tip: τρίβουμε με λεμόνι το κρέας, δέρμα και εσωτερικά για να φύγει οποιαδήποτε μυρωδιά και να τραγανίσει ακόμη περισσότερο κατά το ψήσιμο.

Επίσης κάνουμε μασάζ με το αλατοπίπερο για να εισχωρήσει η γεύση και να αποκτήσει περισσότερη τραγανότητα.

Έχετε υπομονή με το ψήσιμο και το αποτέλεσμα θα σας ανταμείψει.

Πορκέτα

Υλικά:

2 κιλά χοιρινή κοιλιά

5 κ.σ. ελαιόλαδο

1/2 λεμόνι

αλάτι και πιπέρι κατά βούληση

2 σκελίδες σκόρδο

Γέμιση:

150 γρ. δαμάσκηνα, χωρίς κουκούτσι

200 γρ. κάστανα, καθαρισμένα και βρασμένα

3 πράσα

1 κρεμμύδι

1 κ.γ. θυμάρι

Εκτέλεση:

Ζητάμε από τον κρεοπώλη να μας «ανοίξει» την κοιλιά για να γεμίσουμε και να τυλίξουμε την πορκέτα.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα.

Τρίβουμε με το μισό λεμόνι το κρέας και από τις δύο πλευρές.

Χαράζουμε με μαχαίρι τις δύο πλευρές της κοιλιάς, λαδώνουμε και αλατοπιπερώνουμε παντού.

Ετοιμάζουμε τη γέμιση: ψιλοκόβουμε τα δαμάσκηνα, τα κάστανα, το άσπρο μέρος από τα πράσα και το κρεμμύδι.

Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε πρώτα το κρεμμύδι και το πράσο για 5-7 λεπτά. Προσθέτουμε τα δαμάσκηνα, τα κάστανα, αλατοπίπερο και το θυμάρι.

Απλώνουμε τη γέμιση στην χοιρινή κοιλιά και τυλίγουμε, δένοντας σε 4 σημεία με μαγειρικό σπάγκο. Ανοίγουμε δύο σχισμές και βάζουμε τα σκόρδα.

Μεταφέρουμε την γεμιστή πορκέτα σε ταψί που έχουμε απλώσει αλουμινόχαρτο και λαδόκολλα.

Σκεπάζουμε το ταψί με αντικολλητικό χαρτί και αλουμινόχαρτο και ψήνουμε στον φούρνο για 3 ώρες.

Μετά τις 3 ώρες ξεσκεπάζουμε το κρέας και συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμα 30 λεπτά.

Αφού το βγάλουμε από τον φούρνο το αφήνουμε να «ξεκουραστεί» για μισή ώρα με 45 λεπτά, ύστερα βγάζουμε τον σπάγκο και κόβουμε σε φέτες, με προσοχή.