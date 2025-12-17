Συνταγή για πουρέ γλυκοπατάτας με μπέικον

Ο πουρές γλυκοπατάτας, είναι το κατάλληλο συνοδευτικό για όλα τα κρέατα και ταιριάζει με όλες τις σάλτσες.

Είναι πιο πολυτελής από τον πουρέ της απλής πατάτας και έχει εντυπωσιακό χρώμα.

Η ελληνική γλυκοπατάτα είναι πολλή νόστιμη και έχει υπόλευκο χρώμα, ενώ η γλυκοπατάτα εισαγωγής έχει έντονο πορτοκαλί χρώμα.

Αν βράσουμε και από τα δύο είδη, θα έχουμε και γεύση και χρώμα.

Το μπέικον προσφέρει ωραία αντίθεση στη γεύση.

Πουρές γλυκοπατάτας με μπέικον

Υλικά:

1 κιλό γλυκοπατάτες (μισές άσπρες – μισές πορτοκαλί)

1/4 κ.γ. μοσχοκάρυδο

3 φέτες μπέικον (ψιλοκομμένο)

100 γρ. βούτυρο

150 γρ. κρέμα γάλακτος

αλάτι-πιπέρι

Εκτέλεση:

Πλένουμε πολύ καλά τις γλυκοπατάτες γιατί θα τις βράσουμε με τη φλούδα, ολόκληρες.

Τις βάζουμε σε κατσαρόλα με άφθονο κρύο νερό και βράζουμε, για περίπου 35 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν.

Τρυπάμε με πιρούνι, για να δούμε, αν είναι μαλακές. Αν είναι, τις βγάζουμε από το νερό.

Αφήνουμε λίγο να κρυώσουν και, όσο είναι ακόμη ζεστές, τις ξεφλουδίζουμε παίρνουμε την ψίχα με κουτάλι, βγάζοντας, τυχόν ίνες.

Λιώνουμε τη σάρκα της πατάτας, σε μπώλ, με σύρμα ή με πιρούνι.

Ροδίζουμε για λίγα λεπτά, σε φαρδιά αντικολλητική κατσαρόλα, σε δυνατή φωτιά, το μπέικον, σκέτο.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και αφήνουμε να βράσει για 2 λεπτά.

Προσθέτουμε το βούτυρο σε μικρά κομμάτια και ρίχνουμε τον λιωμένη γλυκοπατάτα.

Αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε μέχρι ο πουρές να αποκτήσει βελούδινη υφή.

Αρωματίζουμε με το μοσχοκάρυδο.

Ο πουρές αυτός, ταιριάζει με ψητό χοιρινό, ψητή γαλοπούλα, αγριογούρουνο ή πάπια.