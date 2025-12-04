Συνταγή για πουτίγκα κέικ με καραμελωμένα αχλάδια

Επιδόρπιο της βρετανικής σχολής, το σημερινό, εξ’ ου και το όνομά του.

Η πουτίγκα με αχλάδι σε σάλτσα καραμέλας, συνδυάζει την αφράτη υφή του κέικ με ζουμερό φρούτο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μακρόστενα αχλάδια, είναι τα πιο σωστά για την πουτίγκα αυτή.

Τα φρούτα πρέπει να είναι ώριμα, αλλά σφιχτά για να μην λιώσουν στο ψήσιμο.

Καλύτερα σερβίρεται με παγωτό ή χτυπημένη κρέμα γάλακτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πουτίγκα με καραμελωμένα αχλάδια

Υλικά:

Για την πρώτη στρώση:

σπρέι μαγειρικής

1 φλιτζάνι + 2 κουταλιές της σούπας (140 γρ.) αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2/3 φλιτζανιού (140 γρ.) σκούρα καστανή ζάχαρη

1 1/2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1/2 κ.γ. μαγειρική σόδα

1/2 κ.γ. αλάτι

1/2 κ.γ. κανέλα

4 κ.σ. βούτυρο (λιωμένο και κρύο)

3/4 φλιτζάνι γάλα (πλήρες)

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

2 αχλάδια μακρόστενα, (αμπατε φετελ) ξεφλουδισμένα και κομμένα σε κύβους

Για τη δεύτερη στρώση:

1 φλιτζάνι βραστό νερό

2/3 φλιτζανιού (140 γρ.) συσκευασμένης σκούρας καστανής ζάχαρης

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Λαδώνουμε ελαφρά ένα βαθύ ταψί 20×20 εκατοστά, με σπρέι μαγειρέματος.

Φτιάχνουμε το μείγμα του κέικ: σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπώντας μαζί το αλεύρι, την καστανή ζάχαρη, το μπέικιν πάουντερ, τη μαγειρική σόδα, το αλάτι και την κανέλα.

Χρησιμοποιώντας μια λαστιχένια σπάτουλα, προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο, το γάλα και το εκχύλισμα βανίλιας στο μείγμα αλευριού. Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Στη συνέχεια, προσθέτουμε τα κομμένα σε κύβους αχλάδια και ανακατεύουμε.

Απλώνουμε ομοιόμορφα το μείγμα του κέικ στο ταψί.

Σε ένα μικρό μπολ ή κούπα, ανακατεύουμε το βραστό νερό και την καστανή ζάχαρη. Ρίχνουμε αυτό το μείγμα ομοιόμορφα πάνω από τη ζύμη του κέικ, χωρίς να ανακατέψουμε.

Ψήνουμε το κέικ για 55-58 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια.

Μόλις ολοκληρωθεί το ψήσιμο, βγάζουμε το κέικ από τον φούρνο και το αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς για 15 λεπτά.

Σερβίρουμε κάθε κομμάτι με τη πουτίγκα κάτω, γυρίζοντάς την προσεκτικά σε πιάτο έτσι ώστε η σάλτσα και τα αχλάδια να εμφανίζονται από πάνω.

Είναι υπέροχο ζεστό και με παγωτό βανίλια.