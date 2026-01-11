Συνταγή για ψάρι φέτα με σάλτσα μουστάρδας

Απλά υλικά που δίνουν εκλεπτυσμένη γεύση μέσα σε λίγα λεπτά.

Ψάρι φέτα στον φούρνο με σάλτσα μουστάρδας και λεμονιού.

Όλα τα φιλεταρισμένα ψάρια, κατεψυγμένα ή φρέσκα, όπως μπακαλιάρος, γλώσσα, σφυρίδα, ή πέρκα, είναι κατάλληλα για αυτή τη συνταγή.

Η επιλογή της μουστάρδας, μπορεί να κάνει το ψάρι πικάντικο ή απαλό στη γεύση.

Συνοδεύουμε με βραστά λαχανικά ή πατάτες ψητές ή βραστές.

Ψάρι με σάλτσα μουστάρδας

Υλικά:

1 φέτα ψάρι (90-100γρ)

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1-2 κ.σ. μουστάρδα απαλή

½ κ.σ. μουστάρδα ντιζόν

χυμό από μισό λεμόνι

αλάτι – αποξηραμένο θυμάρι

φρέσκος μαϊντανός ψιλοκομμένος για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Πλένουμε καλά το φιλέτο του ψαριού και το στεγνώνουμε με χαρτί κουζίνας.

Σε ένα μπολ, αναμειγνύουμε το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα και το χυμό από το λεμόνι. Προσθέτουμε αλάτι και θυμάρι για επιπλέον γεύση.

Αλείφουμε το ψάρι με το μείγμα μουστάρδας και ελαιολάδου. Το τοποθετούμε σε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και το τυλίγουμε προσεκτικά.

Ψήνουμε το ψάρι σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 10 – 12 λεπτά, ανάλογα με το πάχος του φιλέτου.

Βγάζουμε το ψάρι από το φούρνο και το αφήνουμε τυλιγμένο να κρυώσει.

Σερβίρουμε με φρέσκο μαϊντανό και συνοδευτικό της αρεσκείας μας.